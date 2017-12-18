Опасный противник для американских Apache: эксперт оценил новый вертолет Ми-28НМ

Министерство обороны Российской Федерации заключило государственный контракт с холдингом «Вертолеты России» на производство установочной партии модернизированных вертолетов Ми-28НМ, первые две машины будут изготовлены до конца 2018 года. Об этом сообщает Минобороны РФ. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Сообщается, что первые две машины будут изготовлены до конца 2018 года. Как отметил заместитель министра обороны Юрий Борисов, облик Ми-28НМ в значительной степени отличается от базовой версии вертолета Ми-28Н.

«Прежде всего, улучшена функциональность боевой машины за счет изменения эргономики кабины экипажа и установки дублирующей системы управления вертолетом в кабине летчика-оператора. Машина приобрела модифицированный фюзеляж, модернизированные двигатели, бортовой комплекс радиоэлектронного оборудования и обзорно-прицельную систему, новую вспомогательную силовую установку, аппаратуру связи с беспилотными летательными аппаратами», — заявил Борисов.

С учетом сирийского опыта

Военный эксперт Юрий Лямин прокомментировал ФАН поставки ВКС РФ новых боевых вертолетов.

«Одним из давно ожидаемых и очень важных нововведений у Ми-28НМ должно стать появление надвтулочной РЛС, что позволяет повысить возможности обнаружения и поражения потенциальных целей. Кроме того, модернизированная версия создавалась с учетом пожеланий и с устранением нареканий, выявленных по ходу эксплуатации Ми-28Н в армейских частях, в том числе по ходу их применения в Сирии», — пояснил Юрий Лямин.

Эксперт напомнил, что о выявленных в Сирии проблемах недавно говорил и бывший главком ВКС генерал Виктор Бондарев, являющийся сейчас председателем Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации.

«Появление Ми-28НМ должно в целом позволить закрыть те слабые места, что имела наша машина по сравнению с последними версиями американских Apache. Например, это наличие вышеупомянутой надвтулочной РЛС, что устанавливалась на «Апачи» начиная с AH-64D, а у нас подобную РЛС только относительно недавно начали ставить на экспортных Ми-28НЭ. При этом Ми-28Н для ВКС России ею не были оснащены», — резюмировал Юрий Лямин.

Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что авиационная пушка, установленная на вертолете, может взаимодействовать с пилотом. Куда он поворачивает голову, в то направление поворачивается и пушка. Идет автоматическое прицеливание и поражение цели по команде пилота.