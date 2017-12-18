Треть воспользовавшихся безвизом жителей Украины остались за рубежом

Киев, 18 декабря. Примерно треть воспользовавшихся безвизовым режимом украинцев не вернулись на родину, сообщил телеведущий Руслан Коцаба в эфире телеканала NewsOn.

По данным журналиста, на Украине было оформлено порядка четырех миллионов биометрических паспортов. 355 украинцев воспользовались возможностью посещения Европы без виз в паспорте.

Коцаба добавил, что около 30% из этого числа (более 100 тысяч украинцев) просрочили 90-дневный срок нахождения в странах Шенгенского соглашения.

«То есть, они уже и не вернутся сюда, и это мы все должны знать», — заметил он.

Он отметил, что они нарушили правила безвизового режима, чтобы уехать с Украины.