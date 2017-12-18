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Украина
Треть воспользовавшихся безвизом жителей Украины остались за рубежом
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    Треть воспользовавшихся безвизом жителей Украины остались за рубежом

    14:26  18 Декабря 2017  /обновлено: 14:26  18 Декабря 2017
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    Треть воспользовавшихся безвизом жителей Украины остались за рубежом

    Киев, 18 декабря. Примерно треть воспользовавшихся безвизовым режимом украинцев не вернулись на родину, сообщил телеведущий Руслан Коцаба в эфире телеканала NewsOn.

    По данным журналиста, на Украине было оформлено порядка четырех миллионов биометрических паспортов. 355 украинцев воспользовались возможностью посещения Европы без виз в паспорте.

    Коцаба добавил, что около 30% из этого числа (более 100 тысяч украинцев) просрочили 90-дневный срок нахождения в странах Шенгенского соглашения.

    «То есть, они уже и не вернутся сюда, и это мы все должны знать», — заметил он.

    Треть воспользовавшихся безвизом жителей Украины остались за рубежом

    Он отметил, что они нарушили правила безвизового режима, чтобы уехать с Украины.

    «Это люди, которые потеряны для Украины, они сейчас думают лишь каким образом перетащить или семью, или своих детей на обучение и каким образом себя легализовать», — сделал он вывод, передает «Политнавигатор».

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #мигранты #евросоюз #украина #безвиз
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