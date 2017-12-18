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Политика
Украина обречена на революции и майданы — депутат Рады
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    Украина обречена на революции и майданы — депутат Рады

    13:45  18 Декабря 2017  /обновлено: 13:45  18 Декабря 2017
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    Украина обречена на революции и майданы — депутат Рады

    Киев, 18 декабря. Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили пользуется ненавистью, которую питают жители Украины к собственной власти, чтобы «водить за собой хоровод» Майдана, заявил депутат Верховной рады Евгений Балицкий.

    Именно поэтому, уверен парламентарий, страна обречена на бесконечный цикл государственных переворотов.

    Украина обречена на революции и майданы — депутат Рады

    «Страна доведена до состояния, когда местную власть не то, что не любят, ее просто ненавидят. Понимая это, Михаил Саакашвили водит за собой свой хоровод —  свою секту. Наша страна обречена на то, что здесь регулярно будут проходить революции и майданы», — заявил депутат в интервью украинским СМИ.

    Он подчеркнул, что всегда есть определенный процент людей, которые идут на Майдан, поскольку им заплатили, но многие протестуют просто из чувства отчаяния. При этом полиция теперь никак не будет вмешиваться в эти процессы, помня о спецподразделении «Беркута», чьих бойцов в 2014 году «ставили на колени».

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #саакашвили #майдан
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