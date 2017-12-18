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«Думали, дно, но снизу постучали»: россиян возмутило решение разместить олимпийцев в бывшей тюрьме
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    «Думали, дно, но снизу постучали»: россиян возмутило решение разместить олимпийцев в бывшей тюрьме

    14:15  18 Декабря 2017  /обновлено: 14:22  18 Декабря 2017
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    «Думали дно, но снизу постучали»: россиян возмутило решение разместить олимпийцев РФ в бывшей тюрьме

    Москва, 18 декабря. Решение организаторов Олимпиады-2018 поселить сборную РФ в бывшей тюрьме Йонг-Чаенкан возмутило россиян.

    В соцсетях такие условия сочли унизительными и с сарказмом предложили «маркировать посуду» для наших олимпийцев.

    «Думали дно, но снизу постучали»: россиян возмутило решение разместить олимпийцев РФ в бывшей тюрьме

    Заселение российских спортсменов в ультра-бюджетный хостел пытался оспорить и Олимпийский комитет России, однако МОК отклонил жалобу. Кроме того, МОК разрешил Южной Корее не включать российскую сборную в программу премиум-питания. Таким образом, питаться россиянам придется в социальной столовой в хостеле.

    Глава департамента МОК по организационным вопросам Иванна Чещик заявила, что «Олимпийский комитет России не находится в том положении, чтобы требовать каких-то особенных условий для своих спортсменов». А представители МОК из Великобритании и Сальвадора и вовсе посоветовали россиянам «радоваться, что их вообще пустили на Олимпиаду».

    «Думали, это дно? Но тут снизу постучали…»,  — пишет во «ВКонтакте» Александр Гречишников. «Что-то я переживаю за наших спортсменов. Глядишь, их там заставят полы мыть или еще чего похуже», — признался другой пользователь. 

    «Думали дно, но снизу постучали»: россиян возмутило решение разместить олимпийцев РФ в бывшей тюрьме

    «Думали дно, но снизу постучали»: россиян возмутило решение разместить олимпийцев РФ в бывшей тюрьме

    Лев Андропов тут же заметил, что спортсменам должны выдать «специальным образом помеченную посуду». А Роман Авдышенко «порадовался», что «не сказали приехать со своими палатками» «Думали дно, но снизу постучали»: россиян возмутило решение разместить олимпийцев РФ в бывшей тюрьме

    Нашлись и те, кто выразил уверенность, что дальше будет только хуже: «Ближе к играм помои будут выливать». С ним согласился еще один комментатор. «Это еще не самое интересное началось. Увидите, как их засуживать будут», — написал Евгений Рубинов.

    «Думали дно, но снизу постучали»: россиян возмутило решение разместить олимпийцев РФ в бывшей тюрьме

    Отметим, что негодование условиями проживания олимпийцев РФ выразили не только россияне. Так, пользователь из Словакии Петер Соча назвал МОК «фашистской ассоциацией».

    «Думали дно, но снизу постучали»: россиян возмутило решение разместить олимпийцев РФ в бывшей тюрьме

    А Мария Титова высказала мнение, что российским спортсменам не следует ехать на Игры в Корею.

    «Думали дно, но снизу постучали»: россиян возмутило решение разместить олимпийцев РФ в бывшей тюрьме

    Автор: Алексей Громов
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