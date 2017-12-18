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Общество
Роспотребнадзор составил инструкцию по выбору Деда Мороза и Снегурочки
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    Роспотребнадзор составил инструкцию по выбору Деда Мороза и Снегурочки

    13:48  18 Декабря 2017  /обновлено: 13:48  18 Декабря 2017
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    Роспотребнадзор составил инструкцию по выбору Деда Мороза и Снегурочки

    Москва, 18 декабря. Роспотребнадзор составил памятку, в которой прописаны правила выбора аниматоров для новогодних праздников.

    Согласно инструкции, представленной на сайте ведомства, перед выбором Деда Мороза и Снегурочки нужно изучить полный комплекс услуг, представленных на рынке, а также спросить рекомендации у знакомых и соседей.

    Эксперты также советуют заключать письменное соглашение на возмездное оказание услуг, передает «ФедералПресс».

    Роспотребнадзор призывает всех быть максимально внимательными при выборе аниматоров, так как всегда есть риск наткнуться на мошенников.

    Автор: Дима Оленин
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    #дед мороз #снегурочка
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