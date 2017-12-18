Роспотребнадзор составил инструкцию по выбору Деда Мороза и Снегурочки

Москва, 18 декабря. Роспотребнадзор составил памятку, в которой прописаны правила выбора аниматоров для новогодних праздников.

Согласно инструкции, представленной на сайте ведомства, перед выбором Деда Мороза и Снегурочки нужно изучить полный комплекс услуг, представленных на рынке, а также спросить рекомендации у знакомых и соседей.

Эксперты также советуют заключать письменное соглашение на возмездное оказание услуг, передает «ФедералПресс».

Роспотребнадзор призывает всех быть максимально внимательными при выборе аниматоров, так как всегда есть риск наткнуться на мошенников.