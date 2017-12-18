Выборы-2018: когда и как пройдет избирательная кампания, что надо знать кандидатам и избирателям

В понедельник, 18 декабря, Центральная избирательная комиссия РФ (ЦИК РФ) объявила о старте избирательной кампании по выборам президента России, которые состоятся 18 марта 2018 года. О том, как она будет проходить, читайте в материале Федерального агентства новостей.

Как будут регистрировать кандидатов от партий и самовыдвиженцев

Сегодня стало известно, что кандидаты от партий должны будут подать документы в Центризбирком до 11 января 2018 года включительно, а самовыдвиженцы — на пять дней раньше, то есть до 6 января включительно. При этом явиться в ЦИК кандидаты должны лично.

На этой неделе партии начнут проводить съезды, на которых будут принимать решения о выдвижении своих кандидатов, а самовыдвиженцы будут встречаться с избирателями, чтобы заручиться их поддержкой. В ЦИК самовыдвиженцы должны предоставить ходатайства о регистрации групп, созданных в их поддержку, нотариально заверенные протоколы регистрации членов групп, протоколы собрания групп и некоторые другие документы, а кандидаты от партий — протоколы съездов с решениями об их выдвижении, ходатайства о регистрации уполномоченных представителей партий и ряд других бумаг.

После подачи документов у ЦИК есть пять дней на то, чтобы проверить их и принять решения о регистрации групп избирателей или уполномоченных партии, а также уполномоченных по финансовым вопросам, которых назначат сами кандидаты. Кроме того, ЦИК даст разрешение на открытие специального избирательного счета. После этого кандидаты должны оплатить изготовление подписных листов и начать сбор подписей.

Отмечается, что представителям парламентских партий («Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ) собирать подписи не потребуется, поэтому они могут быть зарегистрированы в качестве кандидатов уже с 27 декабря. Остальным партиям для регистрации кандидатов надо собрать по 100 тысяч подписей, самовыдвиженцам — 300 тысяч. Крайний срок подачи документов для регистрации кандидатов — 31 января 2018 года.

Для регистрации в качестве кандидатов в президенты граждане помимо подписей должны предоставить в ЦИК письменное заявление о согласии баллотироваться, сведения о размере и источниках дохода кандидата и его супруга за шесть лет, данные об имуществе, в том числе за рубежом, банковских вкладах и ценных бумагах, а также крупных расходах, превышающих совокупный доход кандидата и супруга, за последние три года. Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении должны быть указаны сведения о ней, а если судимость снята или погашена, необходимо указать дату ее снятия или погашения.

Чьи лица появятся в избирательных бюллетенях?

Как сообщила 15 декабря глава ЦИК РФ Элла Памфилова, баллотироваться на пост главы государства выразили желание 23 человека, но есть вероятность, что количество потенциальных кандидатов будет больше. Однако далеко не все дойдут до Центризбиркома, уверена глава ЦИК.

Напомним, ранее в ходе ежегодной большой пресс-конференции президент Владимир Путин сообщил, что пойдет на выборы 2018 года как самовыдвиженец, но выразил надежду, что его поддержат политические силы страны, разделяющие его взгляды на развитие России. Первой о своей готовности всесторонне поддержать Владимира Путина и помочь ему со сбором подписей выразила партия «Единая Россия». Но официальное заявление по этому поводу будет сделано на съезде единороссов 22-23 декабря.

Известно, что партия ЛДПР проведет съезд 20 декабря. На нем планируется выдвинуть Владимира Жириновского в качестве кандидата в президенты от либерал-демократов. Коммунисты проведут свой съезд 23 декабря. Ранее сообщалось, что кандидатом от КПРФ, вероятнее всего, станет Геннадий Зюганов, однако сам лидер коммунистов отмечал, что окончательное решение будет принято на съезде.

«Справедливая Россия» проведет съезд 25 декабря. Ранее сообщалось, что лидер справедливороссов Сергей Миронов может отказаться от участия в выборах, а возглавляемая им партия поддержит Владимира Путина.

Съезд партии «Яблоко» пройдет 21-22 декабря. Планируется, что на нем будет выдвинута на выборы-2018 кандидатура Григория Явлинского. От «Партии роста» ожидают выдвижения ее лидера, уполномоченного при президенте РФ по правам предпринимателей Бориса Титова. Съезд пройдет 21 декабря.

Кандидатуру Ксении Собчак должен выдвинуть съезд партии «Гражданская инициатива» 25 декабря. Еще одна женщина, чья фамилия может появиться в избирательном бюллетене, это председатель партии «Женский диалог» Елена Семерикова. Предвыборный съезд ее партии намечен на 18 декабря.

«Коммунисты России» на съезде 24 декабря планируют выдвинуть на выборы-2018 своего лидера Максима Сурайкина. Монархическая партия 20 декабря выдвинет своего лидера и основателя миллиардера Антона Бакова, Демократическая партия России — главу Центра социальных технологий Андрея Богданова, Народная партия России — председателя Национального родительского комитета Ирину Волынец, Социал-демократическая партия России – Сираждина Рамазанова, партия «Союз горожан» — директора института политической социологии Вячеслава Смирнова. Еще несколько партий проведут свои съезды на этой и следующей неделях и определятся со своими кандидатами. Всего участвовать в выборах в России имеют право 67 партий.

Известно также, что «Гражданская платформа» и партия «Родина» поддержат на выборах кандидатуру Владимира Путина.

Нововведения для избирателей

В 2017 году в законодательство был внесен ряд важных поправок, облегчающих участие в выборах избирателей и наблюдателей. В частности, отменено так называемое «крепостное право» для избирателей, согласно которому люди могли голосовать только по месту регистрации. Теперь же граждане РФ могут подать заявление в территориальную избирательную комиссию для того, чтобы их внесли в списки избирателей по фактическому месту проживания. Сделать это можно будет с 31 января по 25 февраля 2018 года.

Кроме того, с 18 декабря в ЦИК начал работать информационно-справочный центр. По телефону «горячей линии» 8-880-807-2018 граждане могут узнать, где, когда и при каких обстоятельствах они могут проголосовать. Звонки на «горячую линию» бесплатны для всех россиян.

По оценкам ЦИК, в выборах президента России в 2018 году могут принять участие 30 миллионов граждан. Выражать свое волеизъявление они будут с помощью комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов) или комплексов электронного голосования (КЭГов).

Наблюдателей будет больше

Еще одним новшеством президентских выборов-2018 станет тот факт, что направлять своих наблюдателей на избирательные участки смогут не только кандидаты, но и Общественная палата России и ее региональные отделения. Как сообщала Элла Памфилова, ЦИК планирует обучить более 100 тысяч таких наблюдателей.

Ожидается также, что на выборах 18 марта 2018 года будет рекордное количество иностранных наблюдателей. По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, «чем больше будет наблюдателей, тем более объективная оценка будет дана президентской кампании».

На проведение нынешней президентской кампании ЦИК выделила 14,9 млрд рублей, что почти на 5 млрд больше, чем в 2012 году.