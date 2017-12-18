Экс-депутат Рады объяснила, почему акции протеста Саакашвили выгодны Порошенко

Экс-депутат Верховной рады Елена Бондаренко объяснила, почему штурм Октябрьского дворца в Киеве сторонниками экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили был выгоден действующему украинскому главе Петру Порошенко. Свое мнение Бондаренко озвучила в программе «Время покажет» на Первом канале.

Напомним, при попытке захватить Октябрьский дворец пострадало более 60 человек. Силовикам удалось предотвратить захват здания.

«Этот протест мне видится абсолютно точно срежиссированным. Выпускают пар в свисток ровно так, как надо господину Петру Алексеевичу. Глядя на эти кадры, все думают: «Боже, какой кошмар! Зачем нам еще одна революция? Да пусть уже будет Петя, лишь бы в стране было спокойно!» По сути, нам показывают третью серию революции, которой [власти] на самом деле стараются не допустить», — заявила Бондаренко.

По мнению политика, Порошенко и Саакашвили — это «люди из одной песочницы».

Напомним, Михаил Саакашвили организовал бессрочную акцию протеста напротив здания парламента. Митингующие требуют реформ избирательного законодательства, создания антикоррупционного суда, а также отмены депутатской неприкосновенности. Также противники действующего режима организовали несколько шествий в поддержку «народного импичмента» Порошенко.