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Общество
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Россия
Песков опроверг рассмотрение в Кремле программы вооружений России на 2018-2027 годы
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    Песков опроверг рассмотрение в Кремле программы вооружений России на 2018-2027 годы

    14:29  18 Декабря 2017  /обновлено: 14:30  18 Декабря 2017
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    Песков опроверг рассмотрение в Кремле программы вооружений России на 2018-2027 годы

    Москва, 18 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не получали итоговый вариант государственной программы вооружений на 2018–2027 годы.

    Песков опроверг информацию, появившуюся в некоторых СМИ, о том, что подготовлен итоговый вариант государственной программы вооружений страны на 2018–2027 годы. По опубликованным данным, на перевооружение российских армии и флота уйдет около 19 триллионов рублей.

    Представитель Кремля ответил на вопрос, действительно ли этот документ находится на рассмотрении.

    «Нет, — констатировал пресс-секретарь президента России, — это не соответствует действительности».

    Песков опроверг рассмотрение в Кремле программы вооружений России на 2018-2027 годы

    Ранее Песков обратил внимание, что информация о готовящемся теракте в Петербурге, предоставленная российским спецслужбам от ЦРУ, помогла спасти много жизней. Российская сторона поблагодарила американскую за помощь.

    Автор: Катерина Тимошенская
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