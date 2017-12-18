Песков опроверг рассмотрение в Кремле программы вооружений России на 2018-2027 годы

Москва, 18 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не получали итоговый вариант государственной программы вооружений на 2018–2027 годы.

Песков опроверг информацию, появившуюся в некоторых СМИ, о том, что подготовлен итоговый вариант государственной программы вооружений страны на 2018–2027 годы. По опубликованным данным, на перевооружение российских армии и флота уйдет около 19 триллионов рублей.

Представитель Кремля ответил на вопрос, действительно ли этот документ находится на рассмотрении.

«Нет, — констатировал пресс-секретарь президента России, — это не соответствует действительности».

Ранее Песков обратил внимание, что информация о готовящемся теракте в Петербурге, предоставленная российским спецслужбам от ЦРУ, помогла спасти много жизней. Российская сторона поблагодарила американскую за помощь.