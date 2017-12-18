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Украина грозит вывести своих военных из СЦКК в Донбассе вслед за Россией
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    Украина грозит вывести своих военных из СЦКК в Донбассе вслед за Россией

    19:33  18 Декабря 2017  /обновлено: 19:33  18 Декабря 2017
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    Украина грозит вывести своих военных из СЦКК в Донбассе вслед за Россией

    Киев, 18 декабря. Вооруженные силы Украины могут вывести своих офицеров из Центра контроля и координации прекращении огня в Донбассе в ответ на аналогичный шаг России. Об этом заявил замначальника управления по связям с общественностью ВС Украины Юзеф Венскович.

    «В случае вывода российских офицеров из СЦКК вооруженные силы Украины вынуждены вывести с оккупированных территорий своих наблюдателей, которые там исполняли обязанности в СЦКК на подконтрольную Украине территорию в связи с тем, что им не будет гарантирована безопасность», — заявил Венскович украинскому агентству УНИАН.

    Он также опроверг утверждения о пренебрежительном отношении украинских членов СЦКК к российским.

    Напомним, российские представители покинут СЦКК 19 декабря в связи с тем, что украинская сторона препятсвует их доступу на линию соприкосновения, общению с мирными жителями и контролю за соблюдением минских договоренностей. В МИД РФ подчеркнули, что Украина вынудила российских офицеров покинуть СЦКК.

    Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией и заявил, что Киев всячески старается саботировать его работу. После выхода представителей России из СЦКК Киеву придется иметь дело непосредственно с ЛНР и ДНР. При этом в республиках Донбасса опасаются, что это приведет к резкому росту количества провокаций со стороны ВСУ.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #киев #донбасс #сцкк
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