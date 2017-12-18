Военный эксперт объяснил, почему Ирак навсегда останется под влиянием США

Ровно 14 лет назад, 18 декабря 2003 года последняя колонна войск США пересекла границу Кувейта и покинула территорию Ирака. Тем самым Вашингтон фактически завершил почти девятилетнее военное присутствие американской армии на территории ближневосточной страны.

США никогда полностью не выводили свои войска с территории Ирака, они превратили территорию страны в военно-политический полигон, благодаря которому вносят смуту на всем Ближнем Востоке, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

Напомним, 20 марта 2003 года объединенные вооруженные силы США и антииракской коалиции приступили к военной операции против Ирака. Впоследствии она получила название «Иракская свобода». Официальным поводом для вторжения стала информация американской разведки о разработках Багдадом оружия массового поражения. Тем не менее каких-либо доказательств этому предоставлено не было.

Группировка войск США и их союзников в Персидском заливе насчитывала до 280 тысяч человек. Кроме того, было задействовано более 700 боевых самолетов, 800 американских танков M1 Abrams, 120 танков Challenger, 600 бронемашин M2/М3 Bradley и 150 британских бронемашин Warrior.

С иракской стороны выступало 389 тысяч солдат, 40-60 тысяч различных полувоенных и полицейских формирований, а также 650 тысяч резервистов. На вооружении армии Ирака числились около 2,5 тысяч танков Т55 и Т62, около 1,5 тысяч БМП1 и БМП2 и около 2 тысяч артиллерийских орудий калибром свыше 100 мм. В военно-воздушных силах числилось около 300 боевых самолетов Mirage F-1EQ, МиГ-29, МиГ-25, МиГ-23 и МиГ-21, 100 боевых и около 300 транспортных вертолетов советского производства.

Активная фаза военной интервенции длилась 26 дней, и уже 1 мая 2003 года президент Джордж Буш объявил о завершении боев и начале военной оккупации. За время войны военные потери коалиции составили более 4,8 тысячи человек. Багдад потерял от 100 до 300 тысяч человек.

«Но даже после вывода войск не оставалось сомнений в том, что Вашингтон просто так не оставит ближневосточную страну. Они и в Сирии хотели обеспечить свое влияние для того, чтобы сместить Башара Асада и контролировать эту страну. Не получилось: Дамаску помогла Россия. А вот Ирак и Ливия — это те страны, в которых США полностью сломили государственную машину и внесли «демократию на штыках». Так что, конечно же, США продолжают всемерно контролировать Ирак, и не только с позиции военного воздействия, но и, прежде всего, экономического, политического», — говорит Кошкин.

Военный аналитик уверен, что вывод войск в 2003 году был лишь показательным моментом, который должен был заверить мировое сообщество в том, что «ось зла», о которой говорил Джордж Буш, уничтожена. Однако на самом деле интервенция только начиналась.

«В Ираке очень прибыльные разработки углеводородов, а это те бонусы, которые компенсируют все затраты и дипломатические проблемы. США закрепили за собой право находиться в стране столько, сколько они посчитают нужным, находиться там, где они считают нужным, и применять военную силу там и в том объеме, сколько считают нужным. И это полностью прикрывается чуть ли не общечеловеческими ценностями борьбы с международным терроризмом. Но это такие приемы, которые полностью развязывают США руки. Они чувствуют себя хозяевами в Ираке, да и в других государствах Ближнего Востока», — продолжает аналитик.

По мнению Андрея Кошкина, Багдад никогда не избавится от влияния Вашингтона. Он уверен, США будут «давить и душить Ирак до тех пор, пока не высосут все соки страны».