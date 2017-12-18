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Песков отказался комментировать приговор Улюкаеву
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    Песков отказался комментировать приговор Улюкаеву

    13:25  18 Декабря 2017  /обновлено: 13:25  18 Декабря 2017
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    Песков отказался комментировать приговор Улюкаеву

    Москва, 18 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать приговор бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву, который получил тюремный срок за взятку.

    «Я не комментирую решение суда», — отметил он во время встречи с журналистами.

    Песков отказался комментировать приговор Улюкаеву

    Напомним, что ранее суд признал виновным экс-главу МЭР Алексея Улюкаева в вымогательстве взятки на 2 млн долларов у представителя «Роснефти» и приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Бывший чиновник также должен будет выплатить штраф в размере 130 млн рублей.

    В настоящее время Улюкаев находится под стражей в следственном изоляторе. Как сообщили в Общественной наблюдательной комиссии Москвы, он отказался от передач дополнительных вещей, кратко ответив «Ничего не надо», передает портал Ura.ru.

    Автор: Геннадий Плющев
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