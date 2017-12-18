Песков отказался комментировать приговор Улюкаеву

Москва, 18 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать приговор бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву, который получил тюремный срок за взятку.

«Я не комментирую решение суда», — отметил он во время встречи с журналистами.

Напомним, что ранее суд признал виновным экс-главу МЭР Алексея Улюкаева в вымогательстве взятки на 2 млн долларов у представителя «Роснефти» и приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Бывший чиновник также должен будет выплатить штраф в размере 130 млн рублей.

В настоящее время Улюкаев находится под стражей в следственном изоляторе. Как сообщили в Общественной наблюдательной комиссии Москвы, он отказался от передач дополнительных вещей, кратко ответив «Ничего не надо», передает портал Ura.ru.