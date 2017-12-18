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Запад «убил» совместный механизм расследований ОЗХО-ООН  — МИД РФ
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    Запад «убил» совместный механизм расследований ОЗХО-ООН  — МИД РФ

    13:20  18 Декабря 2017  /обновлено: 14:15  18 Декабря 2017
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    Запад «убил» совместный механизм расследований ОЗХО-ООН  — МИД РФ

    Москва, 18 декабря. Западные страны «убили» совместный механизм расследований ОЗХО-ООН по расследованию инцидентов с применением химического оружия в Сирии, проголосовав против российского проекта резолюции о продлении его мандата. Об этом заявили в МИД РФ.

    Таким мнением поделился директор Департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

    «Прежний Совместный механизм расследований ОЗХО-ООН прекратил существование и расформирован. «Убили» его западные страны во главе с США, проголосовавшие против российского проекта резолюции СБ ООН о продлении и усилении мандата СМР», — цитирует Ульянова РИА Новости.

    Он отметил, что некоторые страны, голосуя, даже не понимали, что, выступая против российского проекта, ставят точку в деятельности всего механизма расследований ОЗХО-ООН. Впоследствии те, кто голосовал против, «спохватились» и начали вести разговоры о преемнике СМР.

    Ульянов добавил, что Москва не против проведения консультаций на эту тему. В то же время он уточнил, что сама российская сторона новый проект резолюции СБ ООН вносить не планирует.    

    Автор: Федор Веснин
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    #сирия #оон #расследование #мид рф #химатака
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