Москва, 18 декабря. Западные страны «убили» совместный механизм расследований ОЗХО-ООН по расследованию инцидентов с применением химического оружия в Сирии, проголосовав против российского проекта резолюции о продлении его мандата. Об этом заявили в МИД РФ.

Таким мнением поделился директор Департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

«Прежний Совместный механизм расследований ОЗХО-ООН прекратил существование и расформирован. «Убили» его западные страны во главе с США, проголосовавшие против российского проекта резолюции СБ ООН о продлении и усилении мандата СМР», — цитирует Ульянова РИА Новости.

Он отметил, что некоторые страны, голосуя, даже не понимали, что, выступая против российского проекта, ставят точку в деятельности всего механизма расследований ОЗХО-ООН. Впоследствии те, кто голосовал против, «спохватились» и начали вести разговоры о преемнике СМР.

Ульянов добавил, что Москва не против проведения консультаций на эту тему. В то же время он уточнил, что сама российская сторона новый проект резолюции СБ ООН вносить не планирует.