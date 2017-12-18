Депутат Рады: История Саакашвили на Украине — это большой миф

Киев, 18 декабря. Депутат Верховной рады Богдан Онуфрик считает, что в ближайшем окружении экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили имеются сторонники силовых действий.

Так, комментируя штурм Октябрьского дворца, нардеп назвал эти события «абсолютно прогнозируемыми».

По словам депутата, среди сторонников Саакашвили есть «нормальные люди, которые хотят перемен в стране», а есть и настроенные на силовые действия.

«Но в протестных рядах есть и люди, которые откровенно настроены на силовые действия, люди из ближайшего окружения Саакашвили», — добавил Онуфрик.

«История Саакашвили в Украине — это большой миф, — выразил мнение депутат. — Эта история на самом деле, скорее, существует в медийном пространстве, чем в реальной жизни».

Ранее депутат от «Блока Петра Порошенко» Ирина Фриз призвала как можно скорее выдворить Саакашвили из Украины.

Накануне в Киеве прошла многотысячная акция против политики президента Украины Петра Порошенко. Митингующие призывали к отставке украинского лидера. Митинг едва не закончился штурмом Октябрьского дворца.