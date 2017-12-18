Кремль не обладает данными о роли Telegram в пресечении теракта в Петербурге — Песков

Москва, 18 декабря. В Кремле не в курсе о роли мессенджера Telegram в предотвращении террористического акта в Санкт-Петербурге. Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, у него нет информации на этот счет.

«Этого я не могу сказать», — сообщил Песков, отвечая на вопрос, на самом ли деле Telegram «сыграл какую-либо роль в той информации, которой поделилось ЦРУ».

Ранее сообщалось, что руководство террористами «Исламского государства»1 (группировка запрещена в России), которые собирались совершить теракты в Петербурге, осуществлялось главарями ИГ1 за рубежом через Telegram.

Напомним, ФСБ России предотвратила в Северной столице деятельность боевиков ИГ, собиравшихся устроить теракт 16 декабря.

В ходе специальной операции были пойманы семь членов ячейки, у которых было обнаружено большое количество взрывчатки, детали кустарных взрывных устройств, оружие и боевые припасы.

1 Организация запрещена на территории РФ.