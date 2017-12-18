Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
МЧС предупреждает об усилении ветра в Печенгском районе Мурманской области
Общество
Ученые посоветовали россиянам изменить рецепт оливье
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Ученые посоветовали россиянам изменить рецепт оливье

    13:46  18 Декабря 2017  /обновлено: 13:47  18 Декабря 2017
    2233

    Ученые посоветовали россиянам изменить рецепт оливье

    Томск, 18 декабря. Ученые Сибирского государственного медицинского университета в преддверии новогодних праздников предложили россиянам отказаться от основных ингредиентов в рецептах любимых новогодних салатов. По их мнению, все основные составляющие оливье лучше заменить на менее вредные продукты.

    Майонез, без которого вообще сложно представить салат оливье, сотрудники СибГМУ назвали «калорийной бомбой», по их мнению, его несложно заменить на соус из оливкового масла, соли, яичного желтка, горчицы и лимонного сока, указывает «Федерал Пресс». Таким образом в домашних условиях каждый может легко получить низкокалорийный соус    

    Под стрелы критики ученых попала также колбаса, ведь она содержит трансжиры, вредные для организма и для фигуры. Колбасу ученые рекомендуют заменить на куриную грудку или индейку, отмечает «Утро.ру». Подойдут также свинина и говядина. 

    Как оказалось, даже соленые огурцы не такой уж безобидный продукт, как многим кажется. По мнению ученых, из-за чрезмерного содержания соли консервированные огурцы способствуют образованию отеков, а также провоцируют чрезмерный аппетит, что не может хорошо сказаться на фигуре, сообщает «Дни.ру»

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #ученые #оливье #ингредиент #салат
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть