Ученые посоветовали россиянам изменить рецепт оливье

Томск, 18 декабря. Ученые Сибирского государственного медицинского университета в преддверии новогодних праздников предложили россиянам отказаться от основных ингредиентов в рецептах любимых новогодних салатов. По их мнению, все основные составляющие оливье лучше заменить на менее вредные продукты.

Майонез, без которого вообще сложно представить салат оливье, сотрудники СибГМУ назвали «калорийной бомбой», по их мнению, его несложно заменить на соус из оливкового масла, соли, яичного желтка, горчицы и лимонного сока, указывает «Федерал Пресс». Таким образом в домашних условиях каждый может легко получить низкокалорийный соус

Под стрелы критики ученых попала также колбаса, ведь она содержит трансжиры, вредные для организма и для фигуры. Колбасу ученые рекомендуют заменить на куриную грудку или индейку, отмечает «Утро.ру». Подойдут также свинина и говядина.

Как оказалось, даже соленые огурцы не такой уж безобидный продукт, как многим кажется. По мнению ученых, из-за чрезмерного содержания соли консервированные огурцы способствуют образованию отеков, а также провоцируют чрезмерный аппетит, что не может хорошо сказаться на фигуре, сообщает «Дни.ру».