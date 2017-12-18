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Стервелла Де Рошен: Дмитрий Лекух о 102 далматинцах, угрожающих Украине
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    Стервелла Де Рошен: Дмитрий Лекух о 102 далматинцах, угрожающих Украине

    13:33  18 Декабря 2017  /обновлено: 13:33  18 Декабря 2017
    2006
    Эксперты:
    Дмитрий Лекух
    Дмитрий Лекух

    Стервелла Де Рошен: Дмитрий Лекух о 102 далматинцах, угрожающих Украине

    Как сообщило на прошлой неделе агентство «Украинские новости», Государственное агентство по вопросам кино «незалежной» за три года запретило к показу в стране 646 фильмов и сериалов, в том числе (и в первую очередь, конечно) российского производства. 

    Цифра сама по себе производит неизгладимое впечатление — ибо что ж такое должно быть в головах у людей, устраивающих ковровые бомбардировки и без того скудного кинематографического пространства своей собственной страны? Но когда начинаешь знакомиться с «запретными списками», так сказать, поименно, состояние головного мозга киевской власти предстает уже в ничем не замутненной красе.

    Так, к примеру, из-за участия в сериале актера Федора Добронравова, который был внесен в черный список лиц, «представляющих угрозу национальной безопасности страны», украинские кинематографические власти запретили шесть сезонов сериала «Сваты», а также фильм «Сваты. Жизнь без грима». Чем ввергли в состояние когнитивного диссонанса не только широкого зрителя, но и собственную студию «Квартал 95» во главе с актером и продюсером Владимиром Зеленским, которая, собственно говоря, этот успешный сериал и производила.

    Также в список запрещенных попало «Дело о мертвых душах» вполне либерального и дружественного нынешней Украине режиссера Павла Лунгина. Досталось и фильму «Тебе, настоящему», в котором снялся актер Дмитрий Харатьян. Запрещены «Притяжение» с Валентином Гафтом и совсем уж невинное «Гадание при свечах» с актером Владимиром Гостюхиным.

    Но это так, цветочки. Как и годичный юбилей воистину замечательного события: 8 декабря 2016 года Верховная рада запретила ввоз на Украину российских книг с «антиукраинским содержанием». Приняв для этого соответствующий закон, который вступил в силу 1 января 2017 года.

    Более того, 14 мая 2017 года вступил в силу порядок изъятия из обращения издательской продукции, которая изготовлена в России или ввозится с территории Российской Федерации и распространяется в стране «без соответствующего разрешения». В этой истории, кстати, уже столько смешных подробностей, что лениво перечислять. Притом что, к примеру, «околофутбольный» роман вашего покорного слуги с «неприличным», с точки зрения украинской политики, названием «Я русский», еще в конце 2000-х продавался на территории Украины почти так же успешно, как и в России.

    Народ-то у нас — один, несмотря на все границы, и с этим не справится ни один грозный «законодательный акт».

    Ну, да ладно, продолжим.

    Стервелла Де Рошен: Дмитрий Лекух о 102 далматинцах, угрожающих Украине

    «Канальи!»

    24 декабря 2015 года министерство культуры Украины вообще составило список деятелей культуры, которые «создают угрозу национальной безопасности Украины». В сем убийственной силы документе упомянуты 83 человека, в том числе режиссеры Карен Шахназаров и Павел Лунгин, актеры Василий Лановой, Валентин Гафт, Олег Табаков, Наталья Варлей, Валентина Талызина и Михаил Боярский.

    На месте последнего, кроме «канальи», я б даже и сказать-то, наверное, ничего не смог.

    Но и на этом украинская «прачечная» не остановилась: в настоящее время этот список включает более 140 человек. При этом в минкультуры Украины сообщили, что демонстрация программ с участием запрещенных лиц теперь влечет за собой уже не только административную, но и «иную», то есть, читай, уголовную ответственность.

    Какой уж тут, простите, Оруэлл. Тут, как говаривал снайпер в американском фильме «Обычные подозреваемые», глядя на толпу потенциальных мишеней на пристани, — извините, не совсем дословно: «Ли Харви Освальд был сексуальным извращенцем».

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    Но даже тут «бешеный украинский принтер» не прервал свою безумную работу.

    5 октября уже нынешнего, 2017 года, Верховная рада приняла закон «О гастрольных мероприятиях на Украине», согласно которому любые российские артисты смогут выступать в стране — внимание! — только по именному разрешению СБУ.

    Организаторам же их гастролей предписано ровно за 30 дней до планируемого мероприятия направлять информационный запрос в службу безопасности территории, чтобы та «подтвердила возможность пересечения границы гражданином РФ».

    И это совсем не шутки. В случае несоблюдения требований закона предусмотрен штраф в размере от 50 до 100 минимальных зарплат ($6,2 — $14,4 тыс.). При этом артистам, внесенным в «Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности», въезд на Украину окончательно и совершенно «демократически» запрещен.

    Но больше всего меня потрясло не это.

    Стервелла Де Рошен: Дмитрий Лекух о 102 далматинцах, угрожающих Украине

    «Не будьте Украиной!»

    Самый феерический запрет произошел на Украине из-за французского актера с российским паспортом Жерара Депардье. Благодаря участию которого особую опасность для украинского зрителя стал представлять фильм режиссера Кевина Лима «102 далматинца». Который и был бдительными киевскими инстанциями к просмотру на подведомственной им территории неиллюзорным образом запрещен.

    У меня, к сожалению, слишком богатое воображение. Я сразу же представляю себе куртуазного Петра Алексеевича Порошенко в мятых брюках и в манерной пятнистой женской шубе в роли Стервеллы Де Виль. Которую теперь повсюду преследуют не только абстрактные далматинцы, но и вполне конкретные лабрадоры и акита-ину «тирана Влада Путина», который к ним, говорят, особенно благоволит.

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    …В одном известном анекдоте мужчину спрашивают: «Как вы боретесь с вредными привычками?» — на что он отвечает: «Что вы, я с ними уже давно не борюсь, я ими просто наслаждаюсь».

    Так вот, нынешняя Украина начинает вызывать у российского обывателя схожие чувства. Ему ничего не остается, как, устав от поиска причинно-следственных связей в этой шизофренической реальности, наслаждаться восхитительным зрелищем. И учить непослушных детей словами: «Не ведите себя как попало, дети, не то вас тоже в этом цирке будут показывать».

    Теперь, правда, многие из российских зрителей, увы, не смогут наслаждаться доброй сказкой про 102 далматинца. Ведь стоит включить это кино — и тебя может задушить смех!

    Автор: Дмитрий Лекух
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #украина #порошенко #российско-украинские отношения #депардье
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