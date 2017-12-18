Стервелла Де Рошен: Дмитрий Лекух о 102 далматинцах, угрожающих Украине

Как сообщило на прошлой неделе агентство «Украинские новости», Государственное агентство по вопросам кино «незалежной» за три года запретило к показу в стране 646 фильмов и сериалов, в том числе (и в первую очередь, конечно) российского производства.

Цифра сама по себе производит неизгладимое впечатление — ибо что ж такое должно быть в головах у людей, устраивающих ковровые бомбардировки и без того скудного кинематографического пространства своей собственной страны? Но когда начинаешь знакомиться с «запретными списками», так сказать, поименно, состояние головного мозга киевской власти предстает уже в ничем не замутненной красе.

Так, к примеру, из-за участия в сериале актера Федора Добронравова, который был внесен в черный список лиц, «представляющих угрозу национальной безопасности страны», украинские кинематографические власти запретили шесть сезонов сериала «Сваты», а также фильм «Сваты. Жизнь без грима». Чем ввергли в состояние когнитивного диссонанса не только широкого зрителя, но и собственную студию «Квартал 95» во главе с актером и продюсером Владимиром Зеленским, которая, собственно говоря, этот успешный сериал и производила.

Также в список запрещенных попало «Дело о мертвых душах» вполне либерального и дружественного нынешней Украине режиссера Павла Лунгина. Досталось и фильму «Тебе, настоящему», в котором снялся актер Дмитрий Харатьян. Запрещены «Притяжение» с Валентином Гафтом и совсем уж невинное «Гадание при свечах» с актером Владимиром Гостюхиным.

Но это так, цветочки. Как и годичный юбилей воистину замечательного события: 8 декабря 2016 года Верховная рада запретила ввоз на Украину российских книг с «антиукраинским содержанием». Приняв для этого соответствующий закон, который вступил в силу 1 января 2017 года.

Более того, 14 мая 2017 года вступил в силу порядок изъятия из обращения издательской продукции, которая изготовлена в России или ввозится с территории Российской Федерации и распространяется в стране «без соответствующего разрешения». В этой истории, кстати, уже столько смешных подробностей, что лениво перечислять. Притом что, к примеру, «околофутбольный» роман вашего покорного слуги с «неприличным», с точки зрения украинской политики, названием «Я русский», еще в конце 2000-х продавался на территории Украины почти так же успешно, как и в России.

Народ-то у нас — один, несмотря на все границы, и с этим не справится ни один грозный «законодательный акт».

Ну, да ладно, продолжим.

«Канальи!»

24 декабря 2015 года министерство культуры Украины вообще составило список деятелей культуры, которые «создают угрозу национальной безопасности Украины». В сем убийственной силы документе упомянуты 83 человека, в том числе режиссеры Карен Шахназаров и Павел Лунгин, актеры Василий Лановой, Валентин Гафт, Олег Табаков, Наталья Варлей, Валентина Талызина и Михаил Боярский.

На месте последнего, кроме «канальи», я б даже и сказать-то, наверное, ничего не смог.

Но и на этом украинская «прачечная» не остановилась: в настоящее время этот список включает более 140 человек. При этом в минкультуры Украины сообщили, что демонстрация программ с участием запрещенных лиц теперь влечет за собой уже не только административную, но и «иную», то есть, читай, уголовную ответственность.

Какой уж тут, простите, Оруэлл. Тут, как говаривал снайпер в американском фильме «Обычные подозреваемые», глядя на толпу потенциальных мишеней на пристани, — извините, не совсем дословно: «Ли Харви Освальд был сексуальным извращенцем».

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Но даже тут «бешеный украинский принтер» не прервал свою безумную работу.

5 октября уже нынешнего, 2017 года, Верховная рада приняла закон «О гастрольных мероприятиях на Украине», согласно которому любые российские артисты смогут выступать в стране — внимание! — только по именному разрешению СБУ.

Организаторам же их гастролей предписано ровно за 30 дней до планируемого мероприятия направлять информационный запрос в службу безопасности территории, чтобы та «подтвердила возможность пересечения границы гражданином РФ».

И это совсем не шутки. В случае несоблюдения требований закона предусмотрен штраф в размере от 50 до 100 минимальных зарплат ($6,2 — $14,4 тыс.). При этом артистам, внесенным в «Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности», въезд на Украину окончательно и совершенно «демократически» запрещен.

Но больше всего меня потрясло не это.

«Не будьте Украиной!»

Самый феерический запрет произошел на Украине из-за французского актера с российским паспортом Жерара Депардье. Благодаря участию которого особую опасность для украинского зрителя стал представлять фильм режиссера Кевина Лима «102 далматинца». Который и был бдительными киевскими инстанциями к просмотру на подведомственной им территории неиллюзорным образом запрещен.

У меня, к сожалению, слишком богатое воображение. Я сразу же представляю себе куртуазного Петра Алексеевича Порошенко в мятых брюках и в манерной пятнистой женской шубе в роли Стервеллы Де Виль. Которую теперь повсюду преследуют не только абстрактные далматинцы, но и вполне конкретные лабрадоры и акита-ину «тирана Влада Путина», который к ним, говорят, особенно благоволит.

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…В одном известном анекдоте мужчину спрашивают: «Как вы боретесь с вредными привычками?» — на что он отвечает: «Что вы, я с ними уже давно не борюсь, я ими просто наслаждаюсь».

Так вот, нынешняя Украина начинает вызывать у российского обывателя схожие чувства. Ему ничего не остается, как, устав от поиска причинно-следственных связей в этой шизофренической реальности, наслаждаться восхитительным зрелищем. И учить непослушных детей словами: «Не ведите себя как попало, дети, не то вас тоже в этом цирке будут показывать».

Теперь, правда, многие из российских зрителей, увы, не смогут наслаждаться доброй сказкой про 102 далматинца. Ведь стоит включить это кино — и тебя может задушить смех!