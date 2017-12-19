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Сирия: правительственные силы развивают наступление в Идлибе - видео ФАН
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    Сирия: правительственные силы развивают наступление в Идлибе - видео ФАН

    8:05  19 Декабря 2017  /обновлено: 13:09  19 Декабря 2017
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    Сирия: правительственные силы развивают наступление в Идлибе - видео ФАН

    На юге провинции Идлиб разворачиваются бои между правительственными силами и коалицией боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам», плотно связанной с «Джебхат ан-Нусрой1» (террористическая организация, запрещена в РФ по решению Верховного суда).

    Сирийская армия сражается там не только с террористами «Хайят Тахрир аш-Шам», но и с примкнувшим к ним боевиками «оппозиционных» группировок из состава «Свободной сирийской армии» (ССА). Эти антиправительственные вооруженные формирования получали помощь от стран коалиции США в виде оружия, медикаментов и политической поддержки.

    Армейцам приходится тяжело – у террористов в достатке противотанковое вооружение и боеприпасы к нему. Однако САА продвигается, и делает это довольно успешно. Источник Федерального агентства новостей (ФАН) в сирийской армии прислал в редакцию видео боёв за населенный пункт Тель-Хинзир.

    На ролике запечатлен момент непосредственно артподготовки и обработки позиций террористов стрелковым оружием. Об этом говорит и сирийский солдат, снявший видео.

    К концу дня сирийцы взяли Тель-Хинзир, и выдвинулись к высоте Тель-Мукта, которую взяли довольно быстро, «с наскока». Примечательно, что боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» не только выстраивают оборону на направлении удара САА, но и пытаются глобально изменить положение дел на фронте.

    Боевики группировки «Джейш аль-Изза» атаковали САА в окрестностях города Хальфайя, и заняли деревню и блокпост Аз-Залакият, где взяли в плен несколько солдат. Это было сделано, чтобы оттянуть силы САА от наступления в Идлибе, разворачивающееся северо-восточнее. Впрочем, два часа спустя  сирийский спецназ восстановил контроль над блокпостом и деревней. Судьба пленных неизвестна. Там же благодаря высокоточным ударам ВКС РФ был ликвидирован один из лидеров связанных с «Джебхат ан-Нусрой» группировок, бывший лидер «Джейш Мухаджирин валь Ансар» и командир в «Имарате Кавказ»1 (террористическая организация, запрещена в России по решению Верховного суда) Салахуддин аш-Шишани.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Мохамад Жарбуа
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сирия #саа #идлиб #атака #наступление #штурм #артподготовка
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