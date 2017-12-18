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Политика
В Кремле оценили помощь ЦРУ в предотвращении теракта в Петербурге
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    В Кремле оценили помощь ЦРУ в предотвращении теракта в Петербурге

    13:11  18 Декабря 2017  /обновлено: 13:11  18 Декабря 2017
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    В Кремле оценили помощь ЦРУ в предотвращении теракта в Петербурге

    Москва, 18 декабря. Информация о готовящемся теракте в Петербурге, предоставленная российским спецслужбам ЦРУ, помогла спасти много жизней. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

    «В данном случае это весьма результативная информация, которая помогла спасти много жизней. И, безусловно, это не может не вызывать удовлетворения, чувства признательности, о чем и сообщил вчера в ходе телефонного разговора наш президент президенту Трампу», — заявил Песков.

    Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что сотрудничество российских и американских спецслужб имеет спорадический характер. В то же время нужно стремиться к тому, чтобы оно было таким же результативным, как в данном случае.

    Песков назвал ситуацию с помощью ЦРУ в предотвращении теракта в Петербурге образцовым примерном сотрудничества в борьбе с терроризмом. Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что данный случай стал первым примером взаимодействия с настолько эффективным результатом.  

    Напомним, ранее стало известно, что ФСБ предотвратила теракт, который планировали осуществить члены запрещенной в России террористической организации ИГ1 в Казанском соборе Петербурга. Информацию о планах ИГ российской стороне предоставили в ЦРУ. 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Федор Веснин
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