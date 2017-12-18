В Кремле оценили помощь ЦРУ в предотвращении теракта в Петербурге

Москва, 18 декабря. Информация о готовящемся теракте в Петербурге, предоставленная российским спецслужбам ЦРУ, помогла спасти много жизней. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

«В данном случае это весьма результативная информация, которая помогла спасти много жизней. И, безусловно, это не может не вызывать удовлетворения, чувства признательности, о чем и сообщил вчера в ходе телефонного разговора наш президент президенту Трампу», — заявил Песков.

Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что сотрудничество российских и американских спецслужб имеет спорадический характер. В то же время нужно стремиться к тому, чтобы оно было таким же результативным, как в данном случае.

Песков назвал ситуацию с помощью ЦРУ в предотвращении теракта в Петербурге образцовым примерном сотрудничества в борьбе с терроризмом. Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что данный случай стал первым примером взаимодействия с настолько эффективным результатом.

Напомним, ранее стало известно, что ФСБ предотвратила теракт, который планировали осуществить члены запрещенной в России террористической организации ИГ1 в Казанском соборе Петербурга. Информацию о планах ИГ российской стороне предоставили в ЦРУ.

1 Организация запрещена на территории РФ.