Западные СМИ рассказали о большом интересе Меркель к «Северному потоку-2»

Берлин, 18 декабря. Западные СМИ рассказали о большом интересе канцлера Германии Ангелы Меркель и других высокопоставленных чиновников к строительству газопровода «Северный поток-2», который планируется протянуть из России в ФРГ по дну Балтийского моря. Как сообщает немецкое издание Die Welt, масштабный энергетический проект рассматривается сегодня на самом высоком уровне.

Так, например, известно, что Меркель в 2015 и 2016 годах лично провела три деловых ужина с руководством европейских компаний, участвующих в проекте — Engie, Royal Dutch Shell и Shell Deutschland.

Кроме того, отдельные переговоры с участниками проекта проводил глава канцелярии Меркель и министр по особым поручениям Петер Альтмайер, а с 2015 года, как утверждает Die Welt, к обсуждению «Северного потока-2» подключились и другие члены немецкого правительства. На сегодняшний день в переговорах по строительству газопровода задействованы чиновники из министерства экономики, министерства иностранных дел, ряд статс-секретарей и послов, а на раннем этапе встречи по обсуждению проекта активно проводили экс-канцлер Герхард Шредер и экс-министр экономики (сегодня — и.о. главы МИД ФРГ) Зигмар Габриэль.

Такое внимание к «Северному потоку-2» понятно, пишет немецкое издание. Этот проект весьма выгоден для Германии, которая получит дешевый газ, инфраструктуру и сможет трудоустроить множество немцев, работающих на перекачивающих установках, однако немецких «Левых» и некоторых других политиков беспокоит столь активная вовлеченность руководства страны в проект, пишет издание «Иносми».