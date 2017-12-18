Депутаты начали выполнять поручения Путина по импортозамещению в фармацевтике

Москва, 18 декабря. Российским фармацевтическим компаниям предлагают разрешить повторно не регистрировать импортные лекарственные вещества для производства медикаментов. Соответствующий законопроект разработал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов. Документ был подготовлен в рамках поручений президента РФ Владимира Путина по импортозамещению.

«В федеральном законе об обращении лекарственных препаратов на сегодняшний день есть определенная правовая коллизия, когда зарегистрировав субстанцию в составе лекарственного препарата, её приходится повторно регистрировать для производства», — пояснил парламентарий.

По его словам, на регистрацию уходит более полутора лет, поэтому российские фармпроизводители находятся в менее выгодном положении по сравнению с импортерами, пишет «Парламентская газета».