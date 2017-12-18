В Кремле прокомментировали вопрос о предвыборном штабе Путина

Москва, 18 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал вопрос об избирательном штабе Владимира Путина.

«Путин пока не сформировал избирательный штаб и не решил, кто его возглавит», — подчеркнул представитель Кремля.

Напомним, 7 декабря спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что не будет руководить предвыборным штабом Путина. «Это не мое дело, точно не я»,— заявил он в комментарии ТАСС.

«Фамилии называть не буду, потому что не знаю»,— добавил он.

О своем выдвижении на пост президента действующий глава государства Владимир Путин объявил на митинге-концерте в честь 85-летия ГАЗа в Нижнем Новгороде.