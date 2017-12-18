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Россия
В Кремле прокомментировали вопрос о предвыборном штабе Путина
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    В Кремле прокомментировали вопрос о предвыборном штабе Путина

    12:51  18 Декабря 2017  /обновлено: 12:51  18 Декабря 2017
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    В Кремле прокомментировали вопрос о предвыборном штабе Путина

    Москва,  18 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал вопрос об избирательном штабе Владимира Путина.

    «Путин пока не сформировал избирательный штаб и не решил, кто его возглавит», — подчеркнул представитель Кремля.

    Напомним, 7 декабря спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что не будет руководить предвыборным штабом Путина.  «Это не мое дело, точно не я»,— заявил он в комментарии ТАСС.

    «Фамилии называть не буду, потому что не знаю»,— добавил он.

    О своем выдвижении на пост президента действующий глава государства Владимир Путин объявил на митинге-концерте в честь 85-летия ГАЗа в Нижнем Новгороде. 

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #песков #выборы-2018 #предвыборный штаб
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