Нет подтверждений, что Дамаск утаил какую-то часть химоружия — МИД России

Москва, 18 декабря. Подтверждений того, что Дамаск утаил какую-то часть химического оружия, нет, а если есть сомнения, нужно прибегать к инспекциям, а не голословным обвинениям. Об этом в понедельник сообщил директор Департамента по нераспространению и контролю над вооружениями дипломатического ведомства России Михаил Ульянов.

По его словам, «сирийские власти через месяц после присоединения к Конвенции о запрещении химического оружия представили Декларацию о хранившемся у них химическом арсенале».

Ульянов отметил, что готовить данный документ пришлось в условиях боевых действий, поэтому нет ничего удивительного в том, что появились некоторые вопросы, передает «РИА Новости».

«Целый ряд других стран, присоединившихся к Конвенции в условиях мирного времени, были вынуждены затем уточнять и дополнять свои декларации», — подчеркнул Ульянов.

Кроме того, в МИД России подчеркнули, что «нет никакого подтверждения того, что сирийские власти скрыли какую-то часть химического оружия».

В том случае, если у кого-то имеются сомнения по этому поводу, то необходимо прибегать к инспекциям, а не выдвигать голословные обвинения в адрес властей САР, подытожил российский дипломат.