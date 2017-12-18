Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
МЧС предупреждает об усилении ветра в Печенгском районе Мурманской области
Новости Сирии
Нет подтверждений, что Дамаск утаил какую-то часть химоружия — МИД России
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Нет подтверждений, что Дамаск утаил какую-то часть химоружия — МИД России

    12:49  18 Декабря 2017  /обновлено: 13:08  18 Декабря 2017
    708

     

    Нет подтверждений, что Дамаск утаил какую-то часть химоружия — МИД России

    Москва, 18 декабря. Подтверждений того, что Дамаск утаил какую-то часть химического оружия, нет, а если есть сомнения, нужно прибегать к инспекциям, а не голословным обвинениям. Об этом в понедельник сообщил директор Департамента по нераспространению и контролю над вооружениями дипломатического ведомства России Михаил Ульянов. 

    По его словам, «сирийские власти через месяц после присоединения к Конвенции о запрещении химического оружия представили Декларацию о хранившемся у них химическом арсенале». 

    Нет подтверждений, что Дамаск утаил какую-то часть химоружия — МИД России

    Ульянов отметил, что готовить данный документ пришлось в условиях боевых действий, поэтому нет ничего удивительного в том, что появились некоторые вопросы, передает «РИА Новости».

    «Целый ряд других стран, присоединившихся к Конвенции в условиях мирного времени, были вынуждены затем уточнять и дополнять свои декларации», — подчеркнул Ульянов.

    Кроме того, в МИД России подчеркнули, что «нет никакого подтверждения того, что сирийские власти скрыли какую-то часть химического оружия». 

    В том случае, если у кого-то имеются сомнения по этому поводу, то необходимо прибегать к инспекциям, а не выдвигать голословные обвинения в адрес властей САР, подытожил российский дипломат.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #дамаск #мид рф #химоружие
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть