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Путин и Трамп не обсуждали возможность новой встречи — Песков
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    Путин и Трамп не обсуждали возможность новой встречи — Песков

    12:50  18 Декабря 2017  /обновлено: 12:50  18 Декабря 2017
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    Путин и Трамп не обсуждали возможность новой встречи — Песков

    Москва, 18 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тема новой встречи Владимира Путина и главы США Дональда Трампа пока не обсуждалась.

    «Нет, тема встречи пока не фигурировала, речь идет о конкретных процессах, которые происходят», — рассказал Песков журналистам.

    Ранее президент России Владимир Путин позвонил американскому коллеге, чтобы выразить благодарность за помощь ЦРУ при задержании злоумышленников, готовивших теракты в Казанском соборе и других массовых местах в Санкт-Петербурге.

    Отметим, что задержанные преступники оказались сторонниками запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство»1. В ходе обыска у них были изъяты взрывчатые вещества.

    В Белом доме также позитивно оценили совместную работу российских и американских спецслужб.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дима Оленин
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    #путин #россия #сша #трамп #песков
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