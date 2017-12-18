Путин и Трамп не обсуждали возможность новой встречи — Песков

Москва, 18 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тема новой встречи Владимира Путина и главы США Дональда Трампа пока не обсуждалась.

«Нет, тема встречи пока не фигурировала, речь идет о конкретных процессах, которые происходят», — рассказал Песков журналистам.

Ранее президент России Владимир Путин позвонил американскому коллеге, чтобы выразить благодарность за помощь ЦРУ при задержании злоумышленников, готовивших теракты в Казанском соборе и других массовых местах в Санкт-Петербурге.

Отметим, что задержанные преступники оказались сторонниками запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство»1. В ходе обыска у них были изъяты взрывчатые вещества.

В Белом доме также позитивно оценили совместную работу российских и американских спецслужб.

1 Организация запрещена на территории РФ.