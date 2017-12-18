Песков прокомментировал сообщения о захвате главаря ИГ аль-Багдади

Москва, 18 декабря. Россия не располагает информацией о захвате военными США лидера террористической организации «Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ;1 запрещено в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В данном случае я не могу как-то комментировать публикацию турецкого издания, я не знаю, на чем они основываются. По крайней мере у нас таких данных нет», — заявил Песков журналистам.

Накануне турецкая газета Yeni Safak распространила сообщение о том, что американские военные якобы поймали аль-Багдади и держат его на своей базе на севере Сирии. Официально данная информация не подтверждалась.

1 Организация запрещена на территории РФ.