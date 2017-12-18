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Общество
Латвия переполошилась из-за российской подлодки у своих границ
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    Латвия переполошилась из-за российской подлодки у своих границ

    12:32  18 Декабря 2017  /обновлено: 12:32  18 Декабря 2017
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    Латвия переполошилась из-за российской подлодки у своих границ

    Рига, 18 декабря. Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии утверждают, что вблизи границ республики была замечена российская подводная лодка. Инцидент произошел в понедельник.

    Подлодка класса «Кило» была идентифицирована в латвийской эксклюзивной экономической зоне в шести морских милях от территориальных вод, говорится в сообщении НВС в Twitter.

    Как отмечают представители Минобороны Латвии, в прошлом году российские военные самолеты и корабли приближались к границам страны более 200 раз. В 2015 году — около 280 раз, а в 2014-м — более 250 раз.

    Автор: Дима Оленин
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    #латвия #подлодка
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