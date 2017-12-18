Латвия переполошилась из-за российской подлодки у своих границ

Рига, 18 декабря. Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии утверждают, что вблизи границ республики была замечена российская подводная лодка. Инцидент произошел в понедельник.

Подлодка класса «Кило» была идентифицирована в латвийской эксклюзивной экономической зоне в шести морских милях от территориальных вод, говорится в сообщении НВС в Twitter.

LV ekskl. ekonom. zon 6 j.j. no teritorils jras bruotie spki 18.12. identificja Krievijas BS KILO klases zemdeni. — NBS (@Latvijas_armija) December 18, 2017

Как отмечают представители Минобороны Латвии, в прошлом году российские военные самолеты и корабли приближались к границам страны более 200 раз. В 2015 году — около 280 раз, а в 2014-м — более 250 раз.