США в Сирии нуждаются в «таране» против Дамаска: эксперт о захвате главаря ИГИЛ

Американские военные захватили лидера террористической группировки «Исламское государство»1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ) Абу Бакра аль-Багдади, в настоящий момент он находится на военной базе Соединенных Штатов в Сирийской Арабской Республике (САР). Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Как сообщает турецкая газета Yeni Safak, ссылаясь на свои источники, аль-Багдади был схвачен в Ираке. Затем он был доставлен на американскую базу в городе Рас-эль-Айн на северо-востоке САР, после чего его перевезли в опорный пункт рядом с городом Эль-Хасака. Вместе с главарем «Исламского государства» американские военные захватили семь командиров группировки, один из которых был гражданином Ирака.

Контроль влияния

Военный и политический эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с корреспондентом ФАН рассказал, что недавно американские власти, а также их союзники на Западе заявляли, что именно коалиция во главе с США внесла решающий вклад в победу над ИГ1. Это не только противоречило действительности, но и не имело весомых доводов, кроме занятых после ковровых бомбардировок с колоссальными жертвами мирного населения и ухода террористов Мосула и Ракки. Причем основную тяжесть боев в этих городах вынесли иракские войска и курдские формирования.

«Заявление о поимке аль-Багдади — это шаг к конструированию полноценного исторического мифа о победе американцев над террористами. Вашингтон, присваивая себе заслуги по взятию и столицы ИГ, и его главы, теперь будет долгое время использовать присвоенный самим себе статус главного борца с терроризмом и его победителя на Ближнем Востоке. Президент Трамп, обещавший во время избирательной кампании покончить с террористами, получает очередной козырь во внутренней политике. Во внешней политике США теперь могут использовать пропагандистский эффект для принуждения своих союзников к еще большему подчинению и конструирования образа главного борца с мировым терроризмом», — добавил Сергей Простаков.

По словам эксперта, в то же самое время именно Вашингтон своей агрессией на Ближнем Востоке спровоцировал подъем радикалов и эскалацию насилия в регионе. Кроме того, поддержка формирований фундаменталистов в Сирии для продолжения их борьбы с Асадом привела к тому, что немалая часть американской помощи в виде оружия, боеприпасов и снаряжения оказалась как раз у ИГ.

«После того, как действия иракской армии, курдских подразделений при американской и сирийских вооруженных сил при российской поддержке привели к военному поражению террористов, поведение сил США стало крайне подозрительным. Многие боевики получили возможность покинуть зону боев и укрыться либо на незаконно занятой американцами сирийской территории, либо уйти в подполье. В этой связи пленение аль-Багдади, если оно произошло, вызывает много вопросов. Многие структуры ИГ способны возродиться при определенной поддержке, а США нуждаются в «таране» против неугодных им сил на Ближнем Востоке. Поэтому есть риск того, что те, кто объявил о своей победе над терроризмом, окажутся в будущем главными спонсорами и выгодополучателями его новой волны», — резюмировал Сергей Простаков.

1 Организация запрещена на территории РФ.