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Политика
ЦРУ отказалось комментировать предотвращение теракта в Петербурге
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    ЦРУ отказалось комментировать предотвращение теракта в Петербурге

    12:31  18 Декабря 2017  /обновлено: 15:49  18 Декабря 2017
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    ЦРУ отказалось комментировать предотвращение теракта в Петербурге

    Вашингтон, 18 декабря. ЦРУ не стало комментировать детали и обстоятельства пресеченного в России с помощью американских спецслужб террористического акта. Об этом в понедельник сообщила представитель управления Николь де Хэй.

    «Просим обратиться к заявлению Белого дома», — передает ее слова «РИА Новости».

    ЦРУ отказалось комментировать предотвращение теракта в Петербурге

    Напомним, в минувшую пятницу, 15 декабря, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ) задержала семь сторонников международной экстремистской группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России), которые собирались совершить серию терактов на выходных в Северной столице.

    Задержанию террористов способствовала предоставленная спецслужбами США информация.

    ЦРУ отказалось комментировать предотвращение теракта в Петербурге

    Лидер России Владимир Путин в телефонной беседе с американским коллегой Дональдом Трампом назвал помощь спецслужб США российской стороне «положительным примером сотрудничества двух государств».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дана Балан
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