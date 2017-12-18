ЦРУ отказалось комментировать предотвращение теракта в Петербурге

Вашингтон, 18 декабря. ЦРУ не стало комментировать детали и обстоятельства пресеченного в России с помощью американских спецслужб террористического акта. Об этом в понедельник сообщила представитель управления Николь де Хэй.

«Просим обратиться к заявлению Белого дома», — передает ее слова «РИА Новости».

Напомним, в минувшую пятницу, 15 декабря, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ) задержала семь сторонников международной экстремистской группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России), которые собирались совершить серию терактов на выходных в Северной столице.

Задержанию террористов способствовала предоставленная спецслужбами США информация.

Лидер России Владимир Путин в телефонной беседе с американским коллегой Дональдом Трампом назвал помощь спецслужб США российской стороне «положительным примером сотрудничества двух государств».

1 Организация запрещена на территории РФ.