Передайте ЦРУ «спасибо»: прямая линия между Кремлем и Белым домом заработала

За неполных четыре дня после большой пресс-конференции Владимира Путина президенты США и России связывались между собой дважды — до этого ровно столько телефонных разговоров накопилось в их совместном «багаже» за весь прошедший год.

Конечно, такая активизация контактов между лидерами двух сверхдержав, находящихся между собой далеко не в самых лучших отношениях, не прошла незамеченной. Но и ожидаемой бури негодования среди американских противников Дональда Трампа не вызвала.

И не потому, что тема «Russians did it!» («Это сделали русские!») американцам уже поднадоела и выброшена в мусорную корзину — ничего подобного! Но та внутриполитическая грызня, которая вот уже год идет между сторонниками «Большого Дональда» и функционалом «глубинного государства», фактически заблокировала любые осмысленные и согласованные действия США на международной арене, и это обстоятельство начало негативно сказываться на престиже недавно бесспорного «глобального лидера». Особенно — в таких ключевых регионах, как Европа, Ближний Восток и бассейн Тихого океана. Дипломатические и экономические последствия такой «потери лица» в ближайшей перспективе будут только усиливаться.

Впрочем, Америка до сих пор стремится то ли «довоевать», то ли «перевоевать» Холодную войну против России — так, чтобы гарантированно исключить любую возможность соперничества с нашей стороны не только «здесь и сейчас», но и навсегда.

Очередным «абсолютным оружием» против России должны стать санкции, направленные на имеющиеся за пределами РФ активы ее правящего класса, — «оффшорная Хиросима» должна взорваться уже в начале февраля 2018 года. Если до этого «часа Х» между Москвой и Вашингтоном не будет заключено перемирие, мы действительно можем узнать много нового и неожиданного о нашей «постсоветской» истории.

Но, скорее всего, до этого дело все-таки не дойдет — не тот уже «баланс сил», что, собственно, и подтверждается нынешними переговорами Трампа с Путиным.

Без комментариев

Официальная информация по этим событиям достаточно лапидарна. Сайт российского президента kremlin.ru сообщает, что в ночь с 14 на 15 декабря по московскому времени по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор Путина с Трампом, в ходе которого лидеры двух государств обсудили «актуальные вопросы двусторонних отношений, а также ситуацию в кризисных точках с акцентом на урегулирование ядерной проблемы Корейского полуострова» и условились о продолжении контактов. Американские источники добавляют, что президент США поблагодарил своего российского коллегу за позитивную оценку экономической ситуации в Америке.

Второй разговор состоялся уже по инициативе российской стороны вечером 19 декабря: «Владимир Путин поблагодарил Дональда Трампа за переданную Центральным разведывательным управлением США информацию, которая помогла задержать террористов, готовивших взрывы в Казанском соборе Санкт-Петербурга и в других людных местах города. Полученная от ЦРУ информация оказалась достаточной для розыска и задержания преступников».

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Владимир Путин попросил Дональда Трампа передать слова благодарности директору ЦРУ и сотрудникам американской разведки, получившим эту информацию. Российский президент заверил своего коллегу из Белого дома, что при получении информации, касающейся террористических угроз в отношении США и их граждан, спецслужбы РФ «незамедлительно передадут ее американским коллегам по партнерским каналам».

В ЦРУ отказались от каких-либо комментариев по данному поводу.

С комментариями

Древний латинский афоризм гласит «Post hoc non ergo propter hoc» («После того — не значит вследствие того»). Поэтому вроде бы естественная цепочка событий: разговор 14 декабря–аресты в Санкт-Петербурге 15 декабря–разговор 19 декабря, — вовсе не обязана соответствовать действительности. Хотя, впрочем, может и соответствовать — во всяком случае, частично.

Можете ли вы допустить, что американские спецслужбы, в том числе ЦРУ, внесшие свою лепту в нынешний всплеск антироссийской истерии на Западе, решили «просто так», из соображений гуманности и сотрудничества, продемонстрировать свою добрую волю и спасти несколько десятков жизней «этих русских»? Лично мне в такой альтруизм заокеанских «рыцарей плаща и кинжала» почему-то не верится.

С гораздо большей долей уверенности можно предположить, что эта рождественская история — всего лишь «верхушка айсберга», девять десятых которой надежно скрыты под водой, куда и заглядывать не стоит. Но тут наверняка задействованы еще два латинских афоризма: «Do ut des» («Даю, чтобы ты дал») и «Do ut facias» («Даю, чтобы ты сделал»).

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В любом случае, только дальнейшее развитие событий покажет, был ли этот «рождественский подарок» случайным артефактом, «троянским конем» или же поворотным пунктом в российско-американских отношениях.

Бесспорно лишь то, что прямая линия связи между Кремлем и Белым домом, наконец-то, спустя почти год после инаугурации 45-го президента США, перестала быть «молчащей», а значит — у Дональда Трампа появилась возможность это сделать. Что уже немало.