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Ученые доказали пользу веры в чудо
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    Ученые доказали пользу веры в чудо

    12:52  18 Декабря 2017  /обновлено: 12:52  18 Декабря 2017
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    Ученые доказали пользу веры в чудо

    Вашингтон, 18 декабря. Ученые рассказали, почему стоит мечтать и верить в чудеса. Исследование на эту тему провели в американском исследовательском центре Пью.

    Как удалось установить, надежда на нечто могущественное и сверхъестественное (например, на Бога, ангелов или святых) способна помочь  страдающим людям преодолеть тяжелые жизненные ситуации. Вера в чудо может привести не только к ощутимому психологическому комфорту, но и в некоторых ситуациях способствовать лучшим результатам лечения, отмечает Planet Today. При этом особенно важно, когда человек, нуждающийся в помощи, верит, что сверхъестественные силы действуют через медицинских работников, доказали ученые. 

    Когда прогноз врачей на выздоровление пациента пессимистичен, зачастую сам больной, а также члены его семьи или друзья отказываются верить в плохой конец и верят во вмешательство неосязаемых, божественных сил. Специалисты пришли к выводу, что вера в чудо в таких ситуациях может быть полезна и способна повысить шансы пациента на выздоровление.

    Отметим, исследование было проведено на основе опроса, участие в котором приняли более 35 000 человек возрастом от 18 до 70 лет. Оказалось, что 78% людей до 30 лет признают, что верят в чудо, а в более старшей группе опрошенных верящих в чудо еще больше (79%). Среди религиозных людей число верящих в чудо составляет 83%.   

    Автор: Федор Веснин
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    #ученые #психологи #исследование #чудо #исцеление
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