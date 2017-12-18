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Украинские суды начали признавать документы ДНР и ЛНР — журналист
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    Украинские суды начали признавать документы ДНР и ЛНР — журналист

    12:51  18 Декабря 2017  /обновлено: 13:10  18 Декабря 2017
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    Украинские суды начали признавать документы ДНР и ЛНР — журналист

    Луганск, 18 декабря. Киевские власти «медленно, но уверенно начинают признавать документы», выданные в Донецкой и Луганской народных республиках, рассказал журналист Алексей Романов.

    По его словам, суды на Украине начали принимать свидетельства о рождении и смерти, которые были выданы в республиках. В качестве примера корреспондент приводит одно из таких судебных решений. 

    «Свидетельство о смерти серии (), выданного отделом регистрации актов гражданского состояния Первомайского городского управления юстиции министерства юстиции Луганской народной республики (ЛНР), находится на временно оккупированной территории Украины, гражданин () умер в городе Первомайск Луганской области», — следует из судебного решения.

    Украинские суды начали признавать документы ДНР и ЛНР — журналист

    Он также подчеркнул, что аналогичных решений насчитывается огромное число, добавив, что такие документы украинскими судами без проблем принимаются, передает НА «Харьков».

    «В делах и копии таких документов остаются — такая жизнь. Здесь воюем, здесь не воюем, здесь рыбу заворачивали», — заявил Романов.

    Напомним, ранее наблюдательная миссия ООН по правам человека призвала киевские власти признать свидетельства о рождении, смерти и браке, выданные гражданам ДНР и ЛНР. 

    Украинские суды начали признавать документы ДНР и ЛНР — журналист

    Украинские власти в 2014 году начали военную операцию против ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине.

    Автор: Дана Балан
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    #днр #донбасс #украина #лнр #документы #суды
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