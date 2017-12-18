Украинские суды начали признавать документы ДНР и ЛНР — журналист

Луганск, 18 декабря. Киевские власти «медленно, но уверенно начинают признавать документы», выданные в Донецкой и Луганской народных республиках, рассказал журналист Алексей Романов.

По его словам, суды на Украине начали принимать свидетельства о рождении и смерти, которые были выданы в республиках. В качестве примера корреспондент приводит одно из таких судебных решений.

«Свидетельство о смерти серии (), выданного отделом регистрации актов гражданского состояния Первомайского городского управления юстиции министерства юстиции Луганской народной республики (ЛНР), находится на временно оккупированной территории Украины, гражданин () умер в городе Первомайск Луганской области», — следует из судебного решения.

Он также подчеркнул, что аналогичных решений насчитывается огромное число, добавив, что такие документы украинскими судами без проблем принимаются, передает НА «Харьков».

«В делах и копии таких документов остаются — такая жизнь. Здесь воюем, здесь не воюем, здесь рыбу заворачивали», — заявил Романов.

Напомним, ранее наблюдательная миссия ООН по правам человека призвала киевские власти признать свидетельства о рождении, смерти и браке, выданные гражданам ДНР и ЛНР.

Украинские власти в 2014 году начали военную операцию против ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине.