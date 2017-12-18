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Общество
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Украина
«Экстрадируйте куда угодно»: в Раде призвали срочно спасать Украину от Саакашвили
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    «Экстрадируйте куда угодно»: в Раде призвали срочно спасать Украину от Саакашвили

    12:23  18 Декабря 2017  /обновлено: 13:07  18 Декабря 2017
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    «Экстрадируйте куда угодно»: В Раде призвали срочно спасать Украину от Саакашвили

    Киев, 17 декабря. В Верховной раде Украины призвали как можно скорее выдворить из страны опального политика Михаила Саакашвили. В частности, «за экстрадицию куда угодно» выступила депутат от «Блока Петра Порошенко» Ирина Фриз.

    На своей странице в Facebook парламентарий прокомментировала попытку сторонников третьего президента Грузии 17 декабря взять штурмом Октябрьский дворец в Киеве. 

    «Я за экстрадицию этой особы куда угодно, лишь бы подальше от Украины, ведь она уничтожает наше государство, презирает наше прошлое, нивелирует будущее», – заявила Фриз.

    По ее мнению, на самом деле Саакашвили добивается вовсе не импичмента президенту Петру Порошенко. «Ему нужен не импичмент – ему нужна власть в стране в десять раз больше той, из которой он позорно бежал», – уверена депутат, которую местные СМИ считают близкой подругой Порошенко. 

    Напомним, накануне Саакашвили и его сторонники провели очередной «Марш за импичмент». Местные СМИ сообщили, что в акции приняли участие около четырех-шести тысяч человек. Собрав их у памятника Тарасу Шевченко, экс-губернатор Грузии призвал дюдей идти «По Крещатику и до победы». Трансляция шествия была доступна на его странице в Facebook. 

    «Экстрадируйте куда угодно»: В Раде призвали срочно спасать Украину от Саакашвили

    В комментариях некоторые украинцы также высказались за то, чтобы Саакашвили покинул страну. В частности, в многочисленных комментариях Саакашвили посоветовали «ехать на необитаемый остров». При этом автор пожелания попутно признается в любви украинскому народу, который «с трезвой головой не поддерживает истериков и вралей типа Саакашвили».

    «Экстрадируйте куда угодно»: В Раде призвали срочно спасать Украину от Саакашвили


     

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #саакашвили #рада #экстрадиция #бпп
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