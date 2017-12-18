Эксперты назвали топ-5 моделей Xiaomi, которые не стоит покупать
Москва, 18 декабря. Эксперт Life.ru Павел Городницкий составил антирейтинг смартфонов китайской компании Xiaomi, на которые совершенно точно не стоит тратить свою зарплату.
По его словам, все модели Xiaomi обладают одним общим недостатком — разработчики будто специально именуют свои гаджеты так, чтобы пользователям было как можно сложнее разобраться в модельной линейке. К названиям добавляются не только цифры и буквы, но и различные символы, способные запутать «простого смертного», который не следит за релизами известного китайского бренда.
На первое место попал Xiaomi Mi Max 2, который, несмотря на скромную цену и мощный процессор Snapdragon 625, обладает одним совершенно «убийственным» недостатком — огромными размерами. Модель больше напоминает планшет, чем смартфон. Далеко не каждому пользователю будет удобно пользоваться подобным гигантом.
На второй позиции — Xiaomi Mi6, который обладает рядом объективных достоинств. В частности, разработчики наделили его сильнейшей оперативной системой, функциональной камерой, которая способна делать качественные снимки даже при плохом освещении, и приятной ценой.
Однако покупать Mi6 именно сейчас не имеет смысла, потому что уже весной в продажу выйдет новый флагман Xiaomi Mi7, оснащенный процессором Snapdragon 845, сверхбыстрой зарядкой и безрамочным экраном.
Третье место получил Xiaomi Mi5C или «самый неудачный гаджет китайской компании». В частности, проблема кроется в фирменном процессоре Surge S1, который сильно тормозит, быстро нагревается и разряжает аккумулятор смартфона.
Четвертое место и Xiaomi Redmi 4A. Несмотря на ценник в 7-8 тысяч рублей, его покупать все-таки не стоит. А причина вот в чем: эту модель можно с легкостью заменить на Xiaomi Redmi Note 4X, параметры которого превосходят Redmi 4A по всем фронтам. При этом, стоимость Redmi Note 4X всего на 2 тысячи больше.
На пятую позицию попала модель Xiaomi Redmi Note 4, оснащенная китайским Mediatek Helio X20, который обеспечит смартфон слабой автономностью и постоянными перегревами.