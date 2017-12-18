Общественный народный фронт ожидает приезда Путина на «Форум действий»

Москва, 18 декабря. Сопредседатель центрального штаба Общественного народного фронта (ОНФ) Ольга Тимофеева сообщила, что в ОНФ ожидают приезда президента РФ Владимира Путина во второй день работы «Форума действий» «Россия, устремленная в будущее».

«Сегодня мы продолжаем оставаться штабом президента России, ждем от него, надеюсь, завтра, новых направлений работы, новых поручений и новых слов, обращённых к активистам», — отметила она.

Отметим, что Форум будет проходить два дня. Сегодня он стартует в Москве. Участие в данном мероприятии примут более четырех тысяч человек: федеральные и региональные журналисты, руководители федеральных органов власти, активисты и эксперты ОНФ.

Напомним, 18 декабря в Кремле Владимир Путин вручит государственные премии за достижения в области правозащитной и благотворительной деятельности лауреатам.