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Общество
Общественный народный фронт ожидает приезда Путина на «Форум действий»
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    Общественный народный фронт ожидает приезда Путина на «Форум действий»

    14:00  18 Декабря 2017  /обновлено: 17:29  18 Декабря 2017
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    Общероссийский народный фронт ожидает приезда Путина на «Форум действий»

    Москва, 18 декабря. Сопредседатель центрального штаба Общественного народного фронта (ОНФ) Ольга Тимофеева сообщила, что в ОНФ ожидают приезда президента РФ Владимира Путина во второй день работы «Форума действий» «Россия, устремленная в будущее».

    «Сегодня мы продолжаем оставаться штабом президента России, ждем от него, надеюсь, завтра, новых направлений работы, новых поручений и новых слов, обращённых к активистам», — отметила она.

    Отметим, что Форум будет проходить два дня. Сегодня он стартует в Москве. Участие в данном мероприятии примут более четырех тысяч человек: федеральные и региональные журналисты, руководители федеральных органов власти, активисты и эксперты ОНФ.

    Напомним, 18 декабря в Кремле Владимир Путин вручит государственные премии за достижения в области правозащитной и благотворительной деятельности лауреатам.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #путин #онф
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