Сирия новости 18 декабря 12.30: САА при поддержке ВКС РФ выбила «Ан-Нусру» из поселения Хамы, в Дейр-эз-Зоре террористы ИГИЛ убили пять бойцов SDF

Сирия, 18 декабря. САА при поддержке ВКС РФ выбила «Ан-Нусру» из поселения Хамы, в Дейр-эз-Зоре террористы ИГИЛ1 убили пять бойцов SDF, в Дамаске уничтожен тоннель боевиков протяженностью 300 метров. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по позициям «Джебхат ан-Нусры»1 в Алеппо и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске, при поддержке ВКС РФ противостоят «Ан-Нусре» в Алеппо и Хаме.

«Исламское государство»1: атакует позиции SDF в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: обстреляла школу в Алеппо, теряет позиции в Хаме.

Курды: потеряли пятерых бойцов в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дамаск

На территории оазиса Восточная Гута в юго-восточной части провинции Дамаск не утихает вооруженный конфликт между правительственными войсками и группировками вооруженной оппозиции. Один из местных источников пишет о перестрелках между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками в районе Джобар.

Информационное агентство SANA сообщает, что недалеко от сирийской столицы солдаты армии САР уничтожили тоннель радикалов. Подземный ход, предназначенный для скрытного выдвижения и внезапных атак на позиции сирийской армии, имел протяженность 300 метров и залегал на глубине восьми.

Провинция Алеппо

ВКС РФ продолжают наносить удары по зонам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» в провинции Алеппо. Один из местных источников пишет в Twitter (@MasarPressNet), что российская авиация атаковала позиции радикальных исламистов недалеко от населенного пункта Бурж Сбейне на юге региона.

Ранее сообщалось, что боевики «Тахрир аш-Шам» открыли огонь по школе в районе Аль-Джадид административного центра провинции. По данным информационного агентства Almanar News, в результате обстрела пострадало двое педагогов и один ученик. Напомним, радикалы «Ан-Нусры» атакуют мирные кварталы Алеппо, а также поселения в его пригороде, чтобы отвлечь внимание САА и ВКС РФ от операции против исламистов на юге Идлиба.

Провинция Дейр-эз-Зор

В городе Зибан на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор взорвалась мина террористов «Исламского государства». Almanar News сообщает, что в результате инцидента несколько мирных жителей населенного пункта получили тяжелые ранения.

На территориях региона, захваченных при поддержке международной коалиции курдскими отрядами ополчения, продолжаются точечные столкновения между бойцами Демократических сил Сирии (SDF) и террористами «Исламского государства». По данным Almanar News, в одной из стычек погибло пять ополченцев SDF. Напомним, ранее террористы ИГИЛ сбегали на подконтрольные курдам территории под натиском сирийской армии и ВКС РФ.

Провинция Хама

Исламисты подконтрольной «Джебхат ан-Нусре» коалиции «Тахрир аш-Шам» возобновили минометный обстрел города Мхарде, передает Almanar News. В связи с этим Сирийская арабская армия (САА) нанесла удары по зонам дислокации боевиков недалеко от Аль-Латамины. Об этом сообщает местный источник в социальной сети Facebook (@Agency.news.Haq).

В районе населенных пунктов Зелин и Аз-Зилакият продолжаются боестолкновения между САА и радикалами «Ан-Нусры». Ранее сообщалось, что при поддержке ВКС РФ солдатам армии САР удалось выбить террористов из Зелина. По данным военного Twitter-канала (@IvanSidorenko1), в результате продолжительных боев за Аз-Зилакият правительственные войска освободили поселение от боевиков «Тахрир аш-Шам».

Ирак

В районе Аль-Мтебиже провинции Дияла найдено секретное кладбище террористов «Исламского государства». Информационное агентство Alsumaria News передает, ссылаясь на источники в командовании армии Ирака, что солдаты правительственных войск обнаружили около 50 могил высокопоставленных командиров террористической организации.

В это же время на востоке провинции Анбар военнослужащие иракской армии и ополченцы «Хашд аш-Шааби» нашли два склада оружия ИГИЛовцев. По данным информагентства Iraqi News, в общей сложности в двух хранилищах обнаружено 143 самодельных взрывных устройства.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)