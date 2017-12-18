Клинцевич о разговоре Путина и Трампа: С Россией считаются, Россию боятся

Президент России Владимир Путин поблагодарил своего американского коллегу Дональда Трампа и западные спецслужбы за помощь в предотвращении теракта в Санкт-Петербурге, об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Американский лидер отметил, что ему очень приятно, что благодаря сотрудничеству двух государств удалось предотвратить гибель многих людей.

«Оба лидера согласились, что это служит примером позитивных результатов, которых можно достигать, когда наши страны работают вместе», — говорится в сообщении ведомства.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей заявил: сообщение американской стороны говорит о том, что на арене мировой политики Россию считают гарантом международной безопасности и оплотом борьбы с терроризмом.

«С Россией считаются, Россию боятся. Надо пояснить один момент: несмотря на все возникающие противоречия между Россией и США, в том числе по дипломатической линии, совместная работа военных и спецслужб никогда не прекращалась, между ними существовали и существуют каналы связи», — говорит парламентарий.

Он напомнил, что Россия всегда делилась информацией с США о готовящихся терактах, однако западные спецслужбы не всегда относились к ней с должной серьезностью.

«Мы предоставляли нашим партнерам информацию по терактам в Америке и Европе, но, к сожалению, отдельные элементы этой информации были проигнорированы, что, естественно, является очень серьезным промахом. И эти теракты в результате произошли», — продолжает Франц Клинцевич.

Сенатор остановил внимание на том, что российские спецслужбы внимательно относятся к поступающей из-за океана информации.

«Мы прислушались к этой информации, и этого оказалось достаточно, чтобы найти злоумышленников и задержать их. Конечно, сотрудничество между сторонами очень важно, это демонстрация того, что Россия успешно борется с таким злом, как международный терроризм», — объясняет парламентарий.

Также Франц Клинцевич напомнил, что США имеют прямое отношение к созданию ИГ1 (запрещено в РФ).

«Очень многое из того, что имеет отношение к ИГИЛ1, — это результаты деятельности западных спецслужб, прежде всего, спецслужб Соединенных Штатов Америки. И они полагают, что процессы, ими же и запущенные, могут выйти из-под контроля», — считает член Совета Федерации.

Клинцевич полагает, что американцы воспользовались инцидентом с предотвращением теракта в Петербурге, чтобы акцентировать внимание на вкладе США в борьбу с международным терроризмом.

«Предупредив нас о теракте, США попытались продемонстрировать миру свое правильное, человеческое лицо. Они стараются максимально распространить эту информацию по миру. Тем не менее, любой факт или ошибка будет немедленно гиперболизирована, чтобы дискредитировать Россию на международной арене. Это настолько банальная, простая, очевидная вещь, но когда подобная политика осуществляется системно, то ее можно сравнить с катком, который движется на детский сад. И эта ситуация вызывает большое сожаление», — предупредил собеседник ФАН.

Из-за агрессивной политики США России постоянно приходится быть начеку, поясняет свою позицию Клинцевич.

«Правду скрыть нельзя. И те вещи, которые Россия сегодня открыто демонстрирует, говорит о серьезном уровне помощи и поддержки, которую наша страна оказывает США», — продолжает парламентарий.

По мнению Франца Клинцевича, эпизод с предотвращением теракта может стать серьезным основанием для изменения внешней политики США в отношениях с Россией.

«Особенно это касается вопросов, связанных с борьбой с международным террором. Этот джинн XXI века очень злой и страшный, и справиться с ним без консолидации усилий невозможно», — подытожил Франц Клинцевич.

1 Организация запрещена на территории РФ.