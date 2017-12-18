ЦИК объявил о готовности к проведению выборов президента России

Москва, 18 декабря. Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что в настоящее время вся система избирательных комиссий РФ, включая Центризбирком, готова к тому, чтобы провести выборы президента на должном уровне.

По ее словам, в понедельник в «Парламентской газете» и «Российской газете» было опубликовано постановление о назначении выборов президента РФ на 18 марта 2018 года.

«Таким образом, с сегодняшнего дня дан официальный старт избирательной кампании по выборам президента РФ», — сказала Памфилова на заседании ЦИК.

Напомним, что 18 декабря Центризбирком утвердит план предстоящей кампании. В этот же день в комиссию начнут поступать деньги из бюджета на организацию и проведение 18 марта выборов президента.