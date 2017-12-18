Сирия: правительственная армия освободила от боевиков три города в Алеппо

Алеппо, 18 декабря. Сирийская правительственная армия захватила три города в провинции Алеппо — Аль-Рашидиа (Al-Rashidiyah), Расм Аль-Сайял (Rasm Al-Sayal) и Расм Аль-Кабар (Rasm Al-Kabar). Об этом сообщает агентство AMN со ссылкой на военные источники.

Благодаря республиканской гвардии и четвертой механизированной дивизии, сирийской армии удалось добиться большого прогресса в рамках подготовки похода на Идлиб.

Ожидается, что в ближайшие часы боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» предпримут попытку контрнаступления, чтобы вернуть себе потерянные города. Если же сирийская армия сможет удержать эти позиции, они станут важнейшим плацдармом для дальнейшего наступления на Идлиб.

Напомним, что «Хайят Тахрир аш-Шам» состоит преимущественно из боевиков «Джебхат ан-Нусры»1 — запрещенной в России террористической группировки.

1 Организация запрещена на территории РФ.