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Политика
Сирия: правительственная армия освободила от боевиков три города в Алеппо
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    Сирия: правительственная армия освободила от боевиков три города в Алеппо

    12:26  18 Декабря 2017  /обновлено: 12:28  18 Декабря 2017
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    Сирия: правительственная армия освободила от боевиков три города в Алеппо

    Алеппо, 18 декабря. Сирийская правительственная армия захватила три города в провинции Алеппо — Аль-Рашидиа (Al-Rashidiyah), Расм Аль-Сайял (Rasm Al-Sayal) и Расм Аль-Кабар (Rasm Al-Kabar). Об этом сообщает агентство AMN со ссылкой на военные источники.

    Благодаря республиканской гвардии и четвертой механизированной дивизии, сирийской армии удалось добиться большого прогресса в рамках подготовки похода на Идлиб.

    Сирия: правительственная армия освободила от боевиков три города в Алеппо

    Ожидается, что в ближайшие часы боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» предпримут попытку контрнаступления, чтобы вернуть себе потерянные города. Если же сирийская армия сможет удержать эти позиции, они станут важнейшим плацдармом для дальнейшего наступления на Идлиб.

    Напомним, что «Хайят Тахрир аш-Шам» состоит преимущественно из боевиков «Джебхат ан-Нусры»1 — запрещенной в России террористической группировки.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #сирия #алеппо #боевики #идлиб #армия
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