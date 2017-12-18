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Россельхознадзор дал зеленый свет шпротам из Латвии и Эстонии
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    Россельхознадзор дал зеленый свет шпротам из Латвии и Эстонии

    11:51  18 Декабря 2017  /обновлено: 11:51  18 Декабря 2017
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    Россельхознадзор дал зеленый свет шпротам из Латвии и Эстонии

    Москва, 18 декабря. Россельхознадзор частично отменил запрет на поставку в Россию рыбных консервов из Прибалтики. В частности, ограничения сняли с двух предприятий Латвии и Эстонии.

    Как уточнили в пресс-службе федерального ведомства, решение касается латвийского предприятия SIA Karavela и эстонского DGM Shipping AS. Ограничения сняли 15 декабря после повторной проверки материалов инспекции. 

    Напомним, что запрет на поставку рыбных консервов с 31 эстонского и 44 латвийских заводов был введен в РФ в 2015 году. 

     

    Автор: Алексей Громов
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    #россельхознадзор #шпроты
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