Россельхознадзор дал зеленый свет шпротам из Латвии и Эстонии

Москва, 18 декабря. Россельхознадзор частично отменил запрет на поставку в Россию рыбных консервов из Прибалтики. В частности, ограничения сняли с двух предприятий Латвии и Эстонии.

Как уточнили в пресс-службе федерального ведомства, решение касается латвийского предприятия SIA Karavela и эстонского DGM Shipping AS. Ограничения сняли 15 декабря после повторной проверки материалов инспекции.

Напомним, что запрет на поставку рыбных консервов с 31 эстонского и 44 латвийских заводов был введен в РФ в 2015 году.