ЦИК России подсчитал, сколько средств понадобится на проведение выборов-2018

Москва, 18 декабря. Порядка 17,7 миллиарда рублей предусмотрено на проведение выборов президента России 18 марта будущего года, из которых практически 17,5 миллиарда рублей пойдет в российские регионы. Об этом сообщается в постановлении Центральной избирательной комиссии о распределении бюджетных денежных средств на предстоящую кампанию.

Отмечается, что проект постановления о распределении средств на организацию и проведение президентских выборов-2018 будет изучен в ходе заседания ЦИК в понедельник, 18 декабря.

Таким образом, порядка 17,7 млрд рублей предусмотрено на проведение президентских выборов-2018. Большая часть этой суммы (17,5 млрд) пойдет в регионы РФ.

Кроме того, 123 млн рублей из общей доли предназначено для государственных структур, которые занимаются регистрацией и учетом избирателей на участках, образованных за рубежами России.

ЦИК России на выполнение своей работы в период выборов выделено 109 млн рублей.