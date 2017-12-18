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ЦИК России подсчитал, сколько средств понадобится на проведение выборов-2018
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    ЦИК России подсчитал, сколько средств понадобится на проведение выборов-2018

    12:09  18 Декабря 2017  /обновлено: 12:09  18 Декабря 2017
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    ЦИК России подсчитал, сколько средств понадобится на проведение выборов-2018

    Москва, 18 декабря. Порядка 17,7 миллиарда рублей предусмотрено на проведение выборов президента России 18 марта будущего года, из которых практически 17,5 миллиарда рублей пойдет в российские регионы. Об этом сообщается в постановлении Центральной избирательной комиссии о распределении бюджетных денежных средств на предстоящую кампанию. 

    Отмечается, что проект постановления о распределении средств на организацию и проведение президентских выборов-2018 будет изучен в ходе заседания ЦИК в понедельник, 18 декабря. 

    Таким образом, порядка 17,7 млрд рублей предусмотрено на проведение президентских выборов-2018. Большая часть этой суммы (17,5 млрд) пойдет в регионы РФ. 

    ЦИК России подсчитал, сколько средств понадобится на проведение выборов-2018

    Кроме того, 123 млн рублей из общей доли предназначено для государственных структур, которые занимаются регистрацией и учетом избирателей на участках, образованных за рубежами России.

    ЦИК России на выполнение своей работы в период выборов выделено 109 млн рублей.

    Автор: Дана Балан
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    #россия #выборы-2018 #цик рф
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