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Дизастер обматерил зрителей на концерте Оксимирона в Киеве
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    Дизастер обматерил зрителей на концерте Оксимирона в Киеве

    12:12  18 Декабря 2017  /обновлено: 12:12  18 Декабря 2017
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    Дизастер обматерил зрителей на концерте Оксимирона в Киеве

    Киев, 18 декабря. Популярный американский рэпер Дизастер ворвался на сцену во время выступления в Киеве российского рэп-исполнителя Оксимирона. Видео появления Башира Ягама — так зовут одного из самых известных баттл-рэперов США — появилось на Youtube.

    Дизастер исполнил несколько куплетов на английском, вызвав восторг у публики. Он также удивил зрителей знанием русских бранных слов. Потом рэпер прокричал «Украина», взял у одного из фанатов желто-синий флаг и повязал себе на голову. 

    «У нас тут американский араб и русский еврей, и я считаю, что то, что мы здесь, на этой сцене, — хорошо, и важно, что это в Киеве. Вы меня поняли», — прокомментировал появление американского рэпера не растерявшийся Оксимирон.

    Отметим, Дизастер является общепризнанным мастером баттл-рэпа. Чуть больше месяца назад Оксимирон сразился с американским коллегой в баттл-поединке в США — по мнению не только российских фанатов Мирона Федорова, но и музыкальных критиков, победу в рэп-сражении одержал именно он.    

    Автор: Федор Веснин
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    #киев #рэп #концерт #оксимирон #dizaster
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