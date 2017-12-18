Дизастер обматерил зрителей на концерте Оксимирона в Киеве

Киев, 18 декабря. Популярный американский рэпер Дизастер ворвался на сцену во время выступления в Киеве российского рэп-исполнителя Оксимирона. Видео появления Башира Ягама — так зовут одного из самых известных баттл-рэперов США — появилось на Youtube.

Дизастер исполнил несколько куплетов на английском, вызвав восторг у публики. Он также удивил зрителей знанием русских бранных слов. Потом рэпер прокричал «Украина», взял у одного из фанатов желто-синий флаг и повязал себе на голову.

«У нас тут американский араб и русский еврей, и я считаю, что то, что мы здесь, на этой сцене, — хорошо, и важно, что это в Киеве. Вы меня поняли», — прокомментировал появление американского рэпера не растерявшийся Оксимирон.

Отметим, Дизастер является общепризнанным мастером баттл-рэпа. Чуть больше месяца назад Оксимирон сразился с американским коллегой в баттл-поединке в США — по мнению не только российских фанатов Мирона Федорова, но и музыкальных критиков, победу в рэп-сражении одержал именно он.