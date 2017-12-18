Отзыв российских военных из Соледара: ситуация в Донбассе ухудшается

Согласно очередному отчету ОБСЕ, 14 декабря представитель ВСУ при Совместном центре контроля и координации (СЦКК) в штабе СЦКК, расположенном в Соледаре, передал представителям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ письмо от Министерства обороны Российской Федерации с уведомлением о том, что РФ собирается отозвать с территории Украины офицеров своих Вооруженных сил из СЦКК. Представитель военного командования ДНР Эдуард Басурин подтвердил эту информацию.

Напомним, что СЦКК — группа по контролю за соблюдением Минских договоренностей, в которую входят представители украинской и российской сторон, а также представители ДНР и ЛНР, — начал работу в Соледаре 26 сентября 2014 года. Причем инициатором создания СЦКК стал президент Украины Петр Порошенко.

«Свет не перерасходовать!»

Следует отметить, что с самого начала функционирования СЦКК украинская сторона не просто чинила препятствия деятельности назначенных в Совместный центр российских офицеров, а сознательно этих офицеров третировала. В качестве примера можно вспомнить уже разошедшиеся по интернету «Рекомендации украинской стороны СЦКК для офицеров представительства ВС РФ в СЦКК», больше похожих на правила нахождения в местах лишения свободы: «Спуск/подъем только по правой лестнице! По левой — только офицер, который носит документы для украинской стороны СЦКК», «Перед приемом пищи — построение в парке», «Воду, свет не перерасходовать!» и т.д.

С течением времени условия пребывания российских офицеров в СЦКК постоянно усложнялись. То, что россияне лишились возможности заниматься физзарядкой или посещать бассейн, это сущие мелочи. Куда серьезнее было то, что украинская сторона максимально ограничила доступ российских офицеров к линии соприкосновения, а также лишила офицеров возможности выходить в город и общаться с местным населением.

Военнослужащие ВСУ демонстративно проявляли свое неуважительное отношение к российским офицерам, вплоть до неприкрытого хамства. В июне прошлого года имел место и вовсе вопиющий случай. Начальника штаба российского представительства в СЦКК полковник Владимир Чебан был похищен сотрудниками СБУ, обвинен в шпионаже и вывезен с территории Украины без уведомления об этом российской стороны.

В начале декабря сего года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на 24-м заседании СМИД ОБСЕ в Вене, выразил обеспокоенность опасной ситуацией с СЦКК.

«Делается все, чтобы поставить российских офицеров в невыносимые для них условия работы, в их адрес выдвигаются неприемлемые требования», — отметил глава российского дипломатического ведомства. Также он добавил, что в случае прекращения существования СЦКК вся ответственность за это ляжет на украинские власти.

«Минск»: скорее мертв, чем жив

Несмотря на постоянно ухудшающуюся ситуацию, российские офицеры в СЦКК продолжали исполнять свой долг, регулярно фиксируя и документируя обстрелы территорий ДНР и ЛНР военнослужащими ВСУ. Показательно, что наблюдатели украинской стороны СЦКК и штаб АТО, несмотря на предъявляемые им доказательства, в большинстве случаев выявленные российскими офицерами примеры нарушения ВСУ режима прекращения огня «не подтверждали».

В то же время российские военнослужащие в СЦКК, из-за нежелания Киева как-либо общаться с представителями Донецка и Луганска, де-факто являлись единственным каналом оперативной связи между украинскими военнослужащими и военнослужащими ДНР/ЛНР. Очевидно, что с убытием российских офицеров из Соледара этот канал перестанет функционировать, а СЦКК превратится в фикцию…

Тревожный сигнал? Более чем. Очевидно, что МО РФ надоело терпеть измывательства над своими военнослужащими. Столь же очевидно, что отзыв офицеров был санкционирован с самого «верха». Другими словами, там был сделан вывод: в ближайшее время оперативная связь Киеву с Донецком и Луганском не понадобится.

Но почему? Не потому ли, что на линии соприкосновения в Донбассе становится все горячее? Что Минские соглашения, столь долго воспринимаемые в Москве как нечто незыблемое, краеугольное и не подлежащее пересмотру, таковыми быть перестают?

Обратим внимание: единственной стороной, которая до недавнего времени не только говорила о необходимости выполнения «Минска», но и реально к этому стремилась, была Россия. О ДНР и ЛНР мы не упоминаем в силу того, что для Киева их субъектность просто не существует.

В то же время сама Украина старательно игнорировала выполнение обязательств, взятых на себя в соответствии с Минскими соглашениями. Параллельно Киев не оставлял попыток получения дополнительной политической, финансовой и военно-технической помощи из-за границы.

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13 декабря издание Canada Gazette сообщило о том, что поставку летального оружия украинской армии санкционировали власти Канады. Той самой Канады, которая, фактически, является «задним двором» США. Тех самых США, в оборонном бюджете которых на 2018 год уже предусмотрено выделение на военную помощь Украине 350 миллионов долларов… Эти обстоятельства наносят нокаутирующий удар Минским соглашениям, и без того скорее мертвым, чем живым.

Негативная, в связи с неисполнением Украиной условий «Минска», динамика событий для России, ДНР и ЛНР усугубляется еще двумя обстоятельствами: продолжением доминирования в украинском политикуме партии «войны» и надвигающимися в России президентскими выборами, способными в определенной степени парализовать или дезорганизовать действия Москвы на внешнеполитическом поле.

Очевидно, что иностранные бенефициары украинского «Евромайдана» будут не прочь подгадать под эти выборы очередной виток эскалации на линии соприкосновения в Донбассе. Украина в данный момент выступает разменной монетой в глобальной игре Запада с Россией, поэтому возможные серьезные потери украинских военных в этой бухгалтерии вообще не учитываются.

Что будет, если Украина ударит?

Ряд отечественных аналитиков утверждает, что среди российского руководства в преддверии президентских выборов могло возобладать мнение, что «Минск» себя исчерпал и сложившийся в Донбассе status quo следует каким-то образом изменить. Ибо невозможно постоянно занимать исключительно оборонительные позиции и при этом рассчитывать на благоприятный исход противостояния… Да и обстоятельства, при которых последний «Минск» подписывался, серьезно отличаются от обстоятельств конца 2017 года. Достаточно вспомнить, что Украина сегодня серьезно накачивается из-за границы деньгами и оружием.

С другой стороны, Россия в известной степени получила свободу рук после разгрома «Исламского государства»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ), высвободив значительные разведывательные, военные и логистические ресурсы. В сумме это, якобы, дает ненулевую вероятность того, что Москва в ближайшей перспективе может не только оказать помощь ДНР и ЛНР в отражении вероятного украинского наступления, но и постараться установить в Донбассе новые, более выгодные для себя, «правила игры». Прологом к чему, теоретически, может оказаться отзыв российских офицеров из СЦКК.

Мы склонны оценивать положение дел более скептически. Да, Украина может попробовать подгадать свой удар в Донбассе под российские президентские выборы. Но вот отказ России в какой-либо форме от «Минска» в обозримом будущем нам представляется маловероятным. Ведь для этого Москве придется полностью переформатировать всю сложившуюся концепцию действий в отношении Донбасса, готовности к чему пока не демонстрируется. Даже на фоне скорого начала масштабных поставок Украине канадского или американского летального оружия.

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Напомним, на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в начале сентября президент России Владимир Путин заявил: «У самопровозглашенных республик достаточно оружия, в том числе захваченного у противоборствующей стороны, у националистических батальонов. И если американское оружие будет поступать в зону конфликта, трудно сказать, как будут реагировать провозглашенные республики — может быть, они направят имеющееся у них оружие в другие зоны конфликта, которые чувствительны для тех, кто создает проблемы для них…»

Как тут не вспомнить недавнее заявление главы ДНР о готовности народной республики обеспечить оружием людей на территориях, которые контролирует Киев? Вот, очевидно, те слова, на которые стоит ориентироваться в поисках ответа на вопрос, что будет, если Украина ударит.

Реализуемость какого-либо варианта партизанского движения на территории Украины, кстати, вызывает большие сомнения. И хотя толковать слова о «других зонах конфликта» и «обеспечении оружием людей на территориях, контролируемых Киевом» можно по-разному, в любом случае мы не найдем в этих трактовках ни слова об отказе России от Минских соглашений.

Если перевернуть шахматную доску…

Тем не менее, ничто не мешает нам попробовать поискать варианты действий Москвы в случае, если в Кремле от «Минска» вдруг решат отказаться.

Первое, что сразу приходит в голову, это признание ДНР и ЛНР, их объединение и заключение с Донбассом оборонительного союза. Создание в Донбассе баз ВС РФ, готовых на любой удар ВСУ немедленно отвечать ударом. Делегитимизация режима Порошенко с помощью масштабной политической и медийной кампании, демонстрирующей многочисленные репрессии и внесудебные казни, посредством которых современные киевские власти укрепляли свое положение.

Доказательная база? Да тут одного «Доклада о ситуации с правами человека в Украине» за период с 16 августа по 15 ноября 2017 года, опубликованного Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, хватит, что называется, за глаза и за уши. Итог — признание режима Порошенко диктаторским и нелегитимным.

Если Канада и Ко решат поставлять Киеву летальное оружие, то почему бы Москва не проделать то же самое в отношении Донецка и Луганска? Так что в пиковом случае — оказание Донецку и Луганску военно-технической помощи, позволяющей тем разгромить южную группировку ВСУ и выйти на административные границы Донбасса.

Вот такая альтернатива Минским соглашениям вырисовывается… Если, конечно, в Кремле внезапно решат перевернуть шахматную доску и начать «играть» по новым «правилам».

Впрочем, как оно там будет в дальнейшем, поживем — увидим. До выборов осталось не так уж и много времени. Но в том, что отзыв российских офицеров из СЦКК — это явный сигнал для Донбасса «Внимание — опасность!», сомневаться не приходится.

1 Организация запрещена на территории РФ.