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Двое ирландцев вступят в гей-брак, чтобы не платить налоги
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    Двое ирландцев вступят в гей-брак, чтобы не платить налоги

    12:26  18 Декабря 2017  /обновлено: 12:26  18 Декабря 2017
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    Двое ирландцев вступят в гей-брак, чтобы не платить налоги

    Дублин, 18 декабря. В Ирландии 85-летний мужчина женится на своем друге, чтобы уйти от налога на наследство.

    Как сообщает Irish Times, пара заключит однополый брак спустя более чем 30 лет дружбы. Таким образом один из «партнеров» решил избежать уплаты налога на прирост капитала в размере 33% от стоимости его недвижимости, которая по наследству достанется ему от супруга, пишет Infox.ru.

    При этом оба пожилых мужчины подчеркивают, что имеют традиционную сексуальную ориентацию, а в брак решили вступить по финансовым соображениям.

    Свадьба запланирована на конец декабря или январь 2018 года в зависимости от метеоусловий, сообщает «ФедералПресс».

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #налог #ирландия #брак #геи
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