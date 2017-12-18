ДТП в Кемерово: пьяный водитель иномарки влетел в «Газель»

Кемерово, 18 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки и «Газели» случилось в Кемерове, на месте аварии образовалась пробка.

Как сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой на информацию от представителей Госавтоинспекции, автомобильная авария случилась около 13:30 часов дня у дома №213 на улице Сибиряков-Гвардейцев: иномарка Honda столкнулась с автомобилем ГАЗ. Очевидцы утверждают, что водитель легковушки находился в состоянии алкогольного опьянения, в ДТП он разбил лицо.

В настоящее время движение на улице Сибиряков-Гвардейцев затруднено. Сотрудники охраны правопорядка разбираются в обстоятельствах и причинах автомобильной аварии, после проыерки будет вынесено процессуальное решение.