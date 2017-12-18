Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
МЧС предупреждает об усилении ветра в Печенгском районе Мурманской области
Происшествия
ДТП в Кемерово: пьяный водитель иномарки влетел в «Газель»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    ДТП в Кемерово: пьяный водитель иномарки влетел в «Газель»

    11:38  18 Декабря 2017  /обновлено: 11:39  18 Декабря 2017
    799

    ДТП в Кемерово: пьяный водитель иномарки влетел в «Газель»

    Кемерово, 18 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки и «Газели» случилось в Кемерове, на месте аварии образовалась пробка.

    Как сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой на информацию от представителей Госавтоинспекции, автомобильная авария случилась около 13:30 часов дня у дома №213 на улице Сибиряков-Гвардейцев: иномарка Honda столкнулась с автомобилем ГАЗ. Очевидцы утверждают, что водитель легковушки находился в состоянии алкогольного опьянения, в ДТП он разбил лицо.

    В настоящее время движение на улице Сибиряков-Гвардейцев затруднено. Сотрудники охраны правопорядка разбираются в обстоятельствах и причинах автомобильной аварии, после проыерки будет вынесено процессуальное решение.

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #дтп #авария #кемерово
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть