В Крыму отреагировали на планы Украины расширить вещание на полуострове

Симферополь, 18 декабря. Заместитель министра внутренней политики, информации и связи Крыма Максим Яковлев заявил, что власти республики знают о планах Киева расширить теле- и радиовещание на полуострове.

Ранее член национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский объявил о намерении расширить трансляцию украинских каналов в Крыму в 2018 году.

Как отметил Яковлев, сигнал Чаплинской телевышки затронет часть Крыма до Красноперекопска, а также Херсонскую область.

«В данном случае нам это не очень интересно, потому что мы работаем над тем, чтобы улучшить покрытие своим телевизионным сигналом в северных районных Крыма», — подчеркнул чиновник.

Он также указал на существование проекта РТРС — Российская телевизионная и радиовещательная сеть.

По словам замминистра, в настоящее время в Крыму идет плановая модернизация инфраструктуры радиовещательной и телевизионной сети, уже в январе следующего года часть работ будет закончена, передает РИА Новости.





