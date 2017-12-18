Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
МЧС предупреждает об усилении ветра в Печенгском районе Мурманской области
Политика
Сирия: правительственные силы готовятся атаковать стратегический город в Идлибе
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: правительственные силы готовятся атаковать стратегический город в Идлибе

    11:35  18 Декабря 2017  /обновлено: 11:35  18 Декабря 2017
    1520

    Сирия: правительственные силы готовятся атаковать стратегический город в Идлибе

    Идлиб, 18 декабря. Сирийская правительственная армия готовится атаковать стратегически важный город Абу Дали, захваченный боевиками террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам».

    В минувшие выходные четвертая и одиннадцатая дивизии сирийской армии заняли позиции «Хайят Тахрир аш-Шам» возле города Мушарифа.

    Сирия: правительственные силы готовятся атаковать стратегический город в Идлибе

    Заняв возвышенность, правительственные силы получили возможность штурмовать Мушарифу с южного и восточного флангов, не оставив джихадистам иного выхода, кроме отступления. Сейчас военные сосредоточили свое внимание на населенных пунктах Таль Макта (Tal Maqta’) и Джадж (Djaj) — последних локациях к югу от Абу Дали.

    Абу Дали имеет стратегическое значение. Освободив его, армия сможет продвигаться вглубь Идлиба, пишет агентство AMN. Напомним, что «Хайят Тахрир аш-Шам» состоит преимущественно из боевиков «Джебхат ан-Нусры»1 — запрещенной в России террористической группировки.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Геннадий Плющев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #боевики #идлиб #армия
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть