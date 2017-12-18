Сирия: правительственные силы готовятся атаковать стратегический город в Идлибе

Идлиб, 18 декабря. Сирийская правительственная армия готовится атаковать стратегически важный город Абу Дали, захваченный боевиками террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам».

В минувшие выходные четвертая и одиннадцатая дивизии сирийской армии заняли позиции «Хайят Тахрир аш-Шам» возле города Мушарифа.

Заняв возвышенность, правительственные силы получили возможность штурмовать Мушарифу с южного и восточного флангов, не оставив джихадистам иного выхода, кроме отступления. Сейчас военные сосредоточили свое внимание на населенных пунктах Таль Макта (Tal Maqta’) и Джадж (Djaj) — последних локациях к югу от Абу Дали.

Абу Дали имеет стратегическое значение. Освободив его, армия сможет продвигаться вглубь Идлиба, пишет агентство AMN. Напомним, что «Хайят Тахрир аш-Шам» состоит преимущественно из боевиков «Джебхат ан-Нусры»1 — запрещенной в России террористической группировки.

1 Организация запрещена на территории РФ.