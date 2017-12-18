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На Камчатке ищут водителя автобуса, протащившего школьницу по дороге
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    На Камчатке ищут водителя автобуса, протащившего школьницу по дороге

    11:33  18 Декабря 2017  /обновлено: 11:33  18 Декабря 2017
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    На Камчатке ищут водителя автобуса, протащившего школьницу по дороге

    Петропавловск-Камчатский, 17 декабря. В Петропавловске-Камчатском водитель автобуса протащил по земле 15-летнюю девочку, рюкзак которой зажало в дверях. Спас школьницу случайный прохожий.

    Сейчас по данному факту начата доследственная проверка. Как уточнили в региональном СУ СК РФ, следователи установили, что 15 декабря девочка ехала на занятия в музыкальную школу. В тот момент, когда она покидала автобус, ее рюкзак внезапно зажало закрывшимися дверьми, водитель этого не заметил и продолжил движение. 

    К счастью, зажатую школьницу увидел стоявший на автобусной остановке мужчина, пишет Ридус. Он буквально бросился под колеса транспортного средства и только тогда водитель затормозил. Перепуганная школьница запомнила только, что водитель был не славянской внешности, а в самом автобусе было очень грязно. 

    В феврале минувшего года в Петропавловске-Камчатском уже произошел подобный случай. Тогда на проезжую часть из салона автобуса выпала 52-летняя пассажирка, ногу которой зажало закрывшейся в тот момент дверью. Автобус протащил ее два километра, после чего она скончалась в больнице. 
     

    Автор: Алексей Громов
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    #автобус #школьница #дальний восток #петропавловск-камчатский
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