На Камчатке ищут водителя автобуса, протащившего школьницу по дороге

Петропавловск-Камчатский, 17 декабря. В Петропавловске-Камчатском водитель автобуса протащил по земле 15-летнюю девочку, рюкзак которой зажало в дверях. Спас школьницу случайный прохожий.

Сейчас по данному факту начата доследственная проверка. Как уточнили в региональном СУ СК РФ, следователи установили, что 15 декабря девочка ехала на занятия в музыкальную школу. В тот момент, когда она покидала автобус, ее рюкзак внезапно зажало закрывшимися дверьми, водитель этого не заметил и продолжил движение.

К счастью, зажатую школьницу увидел стоявший на автобусной остановке мужчина, пишет Ридус. Он буквально бросился под колеса транспортного средства и только тогда водитель затормозил. Перепуганная школьница запомнила только, что водитель был не славянской внешности, а в самом автобусе было очень грязно.

В феврале минувшего года в Петропавловске-Камчатском уже произошел подобный случай. Тогда на проезжую часть из салона автобуса выпала 52-летняя пассажирка, ногу которой зажало закрывшейся в тот момент дверью. Автобус протащил ее два километра, после чего она скончалась в больнице.

