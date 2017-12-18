Жителя Амурской области задержали за убийство четырехлетнего ребенка

Благовещенск, 18 декабря. Правоохранители Амурской области задержали подозреваемого в убийстве четырёхлетнего мальчика.

Местная жительница обратилась в органы охраны правопорядка с заявлением о пропаже четырехлетнего сына, сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой на пресс-службу областного СУ СК РФ. Тело ребенка обнаружили в подвальном помещении, которое расположено под окном квартиры, с признаками насильственной смерти.

Правоохранители задержали 24-летнего мужчину, который в феврале текущего года вышел из мест тюремного заключения по обвинению в убийстве ребенка. Установлено, что он является братом сожителя женщины. В ведомстве отмечается:

«Мужчина...попросился переночевать и ночью, пока все спали, совершил особо тяжкое преступление, после чего попытался скрыться».

В настоящее время следствие продолжает выяснение обстоятельства, в ходе допроса мужчина дал признательные показания.