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Жителя Амурской области задержали за убийство четырехлетнего ребенка
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    Жителя Амурской области задержали за убийство четырехлетнего ребенка

    11:38  18 Декабря 2017  /обновлено: 11:39  18 Декабря 2017
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    Жителя Амурской области задержали за убийство четырехлетнего ребенка

    Благовещенск, 18 декабря. Правоохранители Амурской области задержали подозреваемого в убийстве четырёхлетнего мальчика.

    Местная жительница обратилась в органы охраны правопорядка с заявлением о пропаже четырехлетнего сына, сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой на пресс-службу областного СУ СК РФ. Тело ребенка обнаружили в подвальном помещении, которое расположено под окном квартиры, с признаками насильственной смерти.

    Правоохранители задержали 24-летнего мужчину,  который в феврале текущего года вышел из мест тюремного заключения по обвинению в убийстве ребенка. Установлено, что он является братом сожителя женщины. В ведомстве отмечается:

    «Мужчина...попросился переночевать и ночью, пока все спали, совершил особо тяжкое преступление, после чего попытался скрыться».

    В настоящее время следствие продолжает выяснение обстоятельства, в ходе допроса мужчина дал признательные показания.

    Автор: Ксения Пудовкина
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