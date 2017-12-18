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Общество
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Украина
Саакашвили отказался давать показания и ускользнул из Генпрокуратуры
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    Саакашвили отказался давать показания и ускользнул из Генпрокуратуры

    11:37  18 Декабря 2017  /обновлено: 11:39  18 Декабря 2017
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    Саакашвили отказался давать показания и ускользнул из Генпрокуратуры

    Киев, 18 декабря. Бывший президент Грузии опальный политик Михаил Саакашвили отказался давать показания в Генпрокуратуре Украины, заявив, что готов общаться только с СБУ. Он покинул здание Генпрокуратуры, куда ранее в понедельник явился на допрос.

    «Сюда я пришел, потому что я буду выполнять постановление. Я не уважаю украинских прокуроров, но я уважаю украинские законы», — приводит телеканал «112 Украина» заявление Саакашвили.

    Бывший глава Одесской области Украины отметил, что цель процесса, инициированного против него киевскими властями, утвердить общественное мнение в том, что он якобы является агентом ФСБ, намеревающимся совершить на Украине государственный переворот.  

    «Воры-коррупционеры, которые сидят в этом здании и на Банковой (улица, где находится Администрация президента Украины — прим. ФАН) ничего лучшего не могли придумать, как объявить меня агентом ФСБ», — заявил он.

    Проведя в здании некоторое время, Саакашвили уехал из Генпрокуратуры, заявив, что будет готов к допросу только сотрудниками СБУ. Куда именно отправился опальный политик, неизвестно.

    Саакашвили отказался давать показания и ускользнул из Генпрокуратуры

    Напомним, в воскресенье в Киеве прошла многотысячная акция против политики действующего президента Украины Петра Порошенко, митингующие призывали к отставке украинского лидера. Митинг едва не закончился штурмом Октябрьского дворца.

     

    Автор: Федор Веснин
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    #киев #саакашвили #генпрокуратура #сбу #допрос
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