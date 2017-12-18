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Путин подарил щенка лабрадора брянской школьнице
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    Путин подарил щенка лабрадора брянской школьнице

    12:00  18 Декабря 2017
    460

    Путин подарил щенка лабрадора брянской школьнице

    Брянск, 18 декабря. Глава российского государства Владимир Путин подарил щенка лабрадора ученице восьмого класса из Брянска. 

    Девочка написала российскому президенту письмо с просьбой исполнить ее давнюю мечту несколько месяцев назад. По поручению российского лидера подарок брянской восьмикласснице вручили градоначальник Клинцов Олег Шкуратов и глава администрации города Александр Морозов.

    Путин подарил щенка лабрадора брянской школьнице

    Девочка обрадовалась подарку и назвала лабрадора Марго, передает телеканал «360».  

    Напомним, как ранее сообщал «ФедералПресс», Путин подарил воспитаннице детской школы искусств города Ижевска пианино. 

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Дана Балан
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