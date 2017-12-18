Путин подарил щенка лабрадора брянской школьнице

Брянск, 18 декабря. Глава российского государства Владимир Путин подарил щенка лабрадора ученице восьмого класса из Брянска.

Девочка написала российскому президенту письмо с просьбой исполнить ее давнюю мечту несколько месяцев назад. По поручению российского лидера подарок брянской восьмикласснице вручили градоначальник Клинцов Олег Шкуратов и глава администрации города Александр Морозов.

Девочка обрадовалась подарку и назвала лабрадора Марго, передает телеканал «360».

Напомним, как ранее сообщал «ФедералПресс», Путин подарил воспитаннице детской школы искусств города Ижевска пианино.

Владимир Путин. Биография