Сирия восстанавливает работу Твенанского газового завода: ФАН публикует видео визита на объект министра Али Ганема

Федеральное агентство новостей (ФАН) публикует видео визита сирийского министра нефти и минеральных ресурсов Али Ганема на одно из газовых полей, которое в августе этого года при поддержке авиации ВКС РФ было возвращено под контроль официального Дамаска.

Добыча нефти и газа до начала конфликта составляли основу экономики Сирии, но после того, как территории провинций Хама,Хомс и Дейр-эз-Зор были захвачены боевиками «Исламского государства»1 (ИГ;1 ИГИЛ;1 террористическая организация, запрещенная в РФ) правительство Сирии временно потеряло экономически важные районы. Террористы варварски эксплуатировали объекты нефтегазовой инфраструктуры для обогащения своей группировки.

Однако в результате успешных совместных военных операций правительственных войск и авиации Воздушно-космических сил России террористы ИГ были выбиты с крупных нефтяных полей Аш-Шаир, Ас-Сафих и крупных газовых полей Арак, Дебайсин, Наджиб, Хайян и Твенан в Центральной Сирии. Отходя, боевики старались нанести максимальный ущерб скважинам, заводам и другим объектам.

Теперь, когда территориальная группировка «Исламского государства» в Сирии понесла военное поражение, сирийское правительство начинает более активно реализовывать план восстановления нефтегазовой инфраструктуры и, как следствие, возвращения страны к мирной жизни.

Для этого на Твенанский газовый завод, расположенный в 260 километрах от административного центра провинции Хомс, прибыл министр нефти и минеральных ресурсов САР Али Ганем в сопровождении директоров Сирийской нефтегазовой компании и группы заинтересованных менеджеров и экспертов.

Проект по газу после физического восстановления объектов Твенанского газового завода и остальной части нефтегазовых объектов имеет три этапа. Уже сейчас промежуточная фаза проекта была завершена с производственной мощностью около 1, 1—1,3 миллионов кубометров газа в день с примерно 800 баррелями. В скором времени должна начаться заключительная фаза, которая будет завершена в 2018 году.

Напомним, газовое поле Твенан было освобождено от боевиков «Исламского государства» сирийскими правительственными войсками при поддержке ВКС РФ 18 августа этого года. Газовые поля Центральной Сирии имеют значение не только для экономики страны, но и для ее энергетики, обеспечивая работу электростанций, питающих многие населенные пункты.

1 Организация запрещена на территории РФ.